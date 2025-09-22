新聞眼／擴大人員往來 兩岸應「求同存異」

今年是抗戰勝利八十年，兩岸官方對歷史解讀的高度分歧，隱喻了對台灣未來走向的深度矛盾。雙方當局對彼此定位都有強化張力的痕跡。

但本報今年度「和戰天平」民調顯示，對於台灣前途，今年較去年略增、約有五成五民眾支持「永遠維持現狀」，民眾對官方調整兩岸定位也沒有高度支持的傾向，逾六成的受訪者不滿賴總統處理兩岸關係的表現，較去年暴增達兩成。此外，前總統馬英九今夏首度在大陸喊出「和平民主統一」，受到國內外一定的矚目。本報的民調也呈現「傾向獨立」者下降五個百分點、「傾向統一」者上升兩個百分點。

目前由於共同政治基礎蕩然無存，兩岸官方在分治狀態之下對立未見遲緩，但民間往來仍在熱絡復甦。

大陸國台辦近日指出，上半年兩岸往來人次達二五○萬次。本報最新年度民調則顯示，願赴大陸定居者增加至一成二，創近幾年新高；近三分之一受訪者願到大陸就業、願讓小孩到大陸念書。擔憂兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）中斷影響產業者，由五成升至五成八，認為兩岸經貿關係應加強者升至四成六。此外，兩岸人民關係敵對程度仍遠低於官方互動領域。顯然，在民間議題上，民眾認為兩岸交流還有很多強化空間。

「擴大人員往來」是目前兩岸官方最關鍵的政策交集。大陸政協主席王滬寧月初會晤國民黨前主席洪秀柱時重申此事，陸委會近日特別表示兩岸人員往來呈「去多來少」，喊話陸方恢復學位生及陸客來台。

事實上，今年前七月大陸人民來台人次達卅五點七萬，全年很可能會超越去年（四十二點八萬），但仍遠不及疫情前一年的二六八萬。兩岸乃至美中台關係或迎變局之際，北京和台北當局仍應秉持「求同存異」，各自降低政治噪音與挑釁，以具體政策擴大人員往來。