快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／擴大人員往來 兩岸應「求同存異」

聯合報／ 本報記者廖士鋒

今年是抗戰勝利八十年，兩岸官方對歷史解讀的高度分歧，隱喻了對台灣未來走向的深度矛盾。雙方當局對彼此定位都有強化張力的痕跡。

但本報今年度「和戰天平」民調顯示，對於台灣前途，今年較去年略增、約有五成五民眾支持「永遠維持現狀」，民眾對官方調整兩岸定位也沒有高度支持的傾向，逾六成的受訪者不滿賴總統處理兩岸關係的表現，較去年暴增達兩成。此外，前總統馬英九今夏首度在大陸喊出「和平民主統一」，受到國內外一定的矚目。本報的民調也呈現「傾向獨立」者下降五個百分點、「傾向統一」者上升兩個百分點。

目前由於共同政治基礎蕩然無存，兩岸官方在分治狀態之下對立未見遲緩，但民間往來仍在熱絡復甦。

大陸國台辦近日指出，上半年兩岸往來人次達二五○萬次。本報最新年度民調則顯示，願赴大陸定居者增加至一成二，創近幾年新高；近三分之一受訪者願到大陸就業、願讓小孩到大陸念書。擔憂兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）中斷影響產業者，由五成升至五成八，認為兩岸經貿關係應加強者升至四成六。此外，兩岸人民關係敵對程度仍遠低於官方互動領域。顯然，在民間議題上，民眾認為兩岸交流還有很多強化空間。

「擴大人員往來」是目前兩岸官方最關鍵的政策交集。大陸政協主席王滬寧月初會晤國民黨前主席洪秀柱時重申此事，陸委會近日特別表示兩岸人員往來呈「去多來少」，喊話陸方恢復學位生及陸客來台。

事實上，今年前七月大陸人民來台人次達卅五點七萬，全年很可能會超越去年（四十二點八萬），但仍遠不及疫情前一年的二六八萬。兩岸乃至美中台關係或迎變局之際，北京和台北當局仍應秉持「求同存異」，各自降低政治噪音與挑釁，以具體政策擴大人員往來。

民調 兩岸關係

延伸閱讀

iPhone Air「登陸」腳步近？陸業界人士：10月有望以合約機上市

大陸與加國談判陷入僵局之際出招 加碼進口澳洲油菜籽

會見洪秀柱 王滬寧：九三活動極大激發中華兒女民族力量

西藏自治區60周年大會 王滬寧：西藏自古為中國領土 分裂圖謀注定失敗

相關新聞

不相信美方會派兵協防台灣 增至49%

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六民眾主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，相信美國會派兵協防台灣的民眾由四成九降至四成一，覺得不會派兵協防者則由四成二增加到四成九；另有四成六不支持賴總統提出國防經費提高至ＧＤＰ百分之五。

國人認兩岸經貿關係處於競爭狀態 大降8百分點

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，三項指標都有超過五成的人認為關係敵對或緊張...

美中台博弈／美提台灣未定論 霧底洞謎團

就在中美馬德里會談前，美國在台灣的代表機構「美國在台協會」（ＡＩＴ）在美中台之間丟出了一枚炸彈，不具名的發言人在應媒體詢...

回應本報系民調 藍委：總統別再分化人民

針對本報民調結果，府院昨沒有回應；國民黨表示，賴清德總統歷經大罷免大失敗後仍無悔意，其剛愎自用只顧鬥爭，不顧民生，連綠營...

回應本報系民調 陸委會：兩岸緊張主因在中共

今年的和戰天平調查結果，對於賴清德總統處理兩岸關係的表現，滿意的受訪者僅有百分之廿六點二，遠低於不滿意的百分之六十三點四...

5成民眾擔憂台積電變美積電 西進就業、創業意願增加

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年約有五成民眾擔憂台積電變成美積電，此外，民眾有意西進就業或創業的比率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。