國人認兩岸經貿關係處於競爭狀態 大降8百分點

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，三項指標都有超過五成的人認為關係敵對或緊張；不過，認為兩岸經貿關係處於競爭狀態的比率由去年的四成八降到四成，評價趨向和緩。

本報自九十九年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以一至十分為範圍，評分一至四分代表兩岸關係友善或互利，五至六分代表關係和緩，評分七至十分代表兩岸關係緊張或競爭。

調查結果顯示，五大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評，二成九民眾覺得兩岸民間關係熱絡，四成二認為雙方關係和緩，二成五感覺雙方關係低迷。平均來看，兩岸社會關係平均得分五點五分，為五大領域中最獲好評者。

經貿現況也是兩岸關係評價相對和緩的項目，雖有四成民眾認為兩岸經貿關係競爭，但比率較去年大減八個百分點，感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由三成三增為三成六，認為兩岸經濟關係互利居多者也由一成四略增一成七。平均來說，兩岸經貿關係得分六點四分。相對於兩岸社會互動及經貿關係持續穩定發展，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態，但緊張感受都較去年略為降溫。

兩岸外交部分，認為處於高度競爭狀態的比率由去年的六成三略減為六成一，認為關係和緩者維持二成六左右，僅百分之七感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分七點六分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者。

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近六年都不超過一成，覺得雙方關係穩定者持平，維持在三成一左右，變化不大。值得注意的是，雖然認為兩岸處於敵對狀態的整體比率由五成三略降至五成，但將關係評為十分「非常敵對」的人由一成八上升至二成二。平均來說，兩岸官方互動關係得分七點二分。

兩岸軍事關係部分，覺得處於緊張狀態的民眾，自一一一年達到六成四高點後，前年調查降為五成四，去年及今年又回升到五成七左右；認為關係和緩者由二成九略減為二成七，僅百分之九感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分維持七點三分。和去年調查相較，民眾對於兩岸關係看法變化不大，除了經貿關係評價較去年減少零點三分外，其他四大領域關係得分和去年相當。

儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性平均為四點五分，評分近三年調查持平，但較十年前已增加一點三分。

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，比率維持一成七左右；居次的影響因素則是民進黨執政和民進黨的大陸政策，各占一成五及一成三；認為大陸持續軍事威脅及不放棄統一是影響兩岸關係的變數者則都接近一成。

這次調查於九月十日至十五日晚間進行，成功訪問了一千零一十二位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。