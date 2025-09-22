台積電「美積電」化 衝擊台灣半導體業

本報民調顯示，五成民眾憂心台積電變成「美積電」。學者專家指出，台積電的「美積電」化，恐怕已成真，即便沒有，美國對台積電的戰略布局，已使台灣半導體產業面臨挑戰。

殷乃平：失去台積電 台灣重要性降

政治大學金融系教授殷乃平說，台積電其實已經是「美積電」。他指出，美國總統川普的政策就是要在美國複製出一個台積電，把先進製程技術移轉過去，確保美國晶片供應不受台灣局勢影響，「川普已經達成目的」，且半導體上下游供應鏈都會被帶過去。

殷乃平表示，外資在台積電持股比重本來就很高，如果公司逐漸「美國化」，外資投資人反而更樂見。至於台灣政府，雖然心中擔憂，但面對台積電重心逐漸挪向美國，恐怕也是「無可奈何」，但必須正視一個問題，就是失去台積電後，台灣對美的重要性會明顯降低。

劉佩真：川普覬覦 用國家力量介入

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，第二季全球前十大晶圓代工廠營收逾四一七億美元，其中台積電市占高達百分之七十點二，因此川普「非常覬覦台積電，會想盡辦法把台積電拉過去」。談到變「美積電」，劉佩真說，目前還不是如此，但在川普主政下，台積電被逼加速赴美投資，且非用商業手段，而是用國家力量介入，對台積電而言是不公平競爭。