聽新聞
0:00 / 0:00
台積電「美積電」化 衝擊台灣半導體業
本報民調顯示，五成民眾憂心台積電變成「美積電」。學者專家指出，台積電的「美積電」化，恐怕已成真，即便沒有，美國對台積電的戰略布局，已使台灣半導體產業面臨挑戰。
殷乃平：失去台積電 台灣重要性降
政治大學金融系教授殷乃平說，台積電其實已經是「美積電」。他指出，美國總統川普的政策就是要在美國複製出一個台積電，把先進製程技術移轉過去，確保美國晶片供應不受台灣局勢影響，「川普已經達成目的」，且半導體上下游供應鏈都會被帶過去。
殷乃平表示，外資在台積電持股比重本來就很高，如果公司逐漸「美國化」，外資投資人反而更樂見。至於台灣政府，雖然心中擔憂，但面對台積電重心逐漸挪向美國，恐怕也是「無可奈何」，但必須正視一個問題，就是失去台積電後，台灣對美的重要性會明顯降低。
劉佩真：川普覬覦 用國家力量介入
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，第二季全球前十大晶圓代工廠營收逾四一七億美元，其中台積電市占高達百分之七十點二，因此川普「非常覬覦台積電，會想盡辦法把台積電拉過去」。談到變「美積電」，劉佩真說，目前還不是如此，但在川普主政下，台積電被逼加速赴美投資，且非用商業手段，而是用國家力量介入，對台積電而言是不公平競爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言