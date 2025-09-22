快訊

台積電「美積電」化 衝擊台灣半導體業

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

本報民調顯示，五成民眾憂心台積電變成「美積電」。學者專家指出，台積電的「美積電」化，恐怕已成真，即便沒有，美國對台積電的戰略布局，已使台灣半導體產業面臨挑戰。

殷乃平：失去台積電 台灣重要性降

政治大學金融系教授殷乃平說，台積電其實已經是「美積電」。他指出，美國總統川普的政策就是要在美國複製出一個台積電，把先進製程技術移轉過去，確保美國晶片供應不受台灣局勢影響，「川普已經達成目的」，且半導體上下游供應鏈都會被帶過去。

殷乃平表示，外資在台積電持股比重本來就很高，如果公司逐漸「美國化」，外資投資人反而更樂見。至於台灣政府，雖然心中擔憂，但面對台積電重心逐漸挪向美國，恐怕也是「無可奈何」，但必須正視一個問題，就是失去台積電後，台灣對美的重要性會明顯降低。

劉佩真：川普覬覦 用國家力量介入

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，第二季全球前十大晶圓代工廠營收逾四一七億美元，其中台積電市占高達百分之七十點二，因此川普「非常覬覦台積電，會想盡辦法把台積電拉過去」。談到變「美積電」，劉佩真說，目前還不是如此，但在川普主政下，台積電被逼加速赴美投資，且非用商業手段，而是用國家力量介入，對台積電而言是不公平競爭。

不相信美方會派兵協防台灣 增至49%

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六民眾主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，相信美國會派兵協防台灣的民眾由四成九降至四成一，覺得不會派兵協防者則由四成二增加到四成九；另有四成六不支持賴總統提出國防經費提高至ＧＤＰ百分之五。

國人認兩岸經貿關係處於競爭狀態 大降8百分點

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，三項指標都有超過五成的人認為關係敵對或緊張...

美中台博弈／美提台灣未定論 霧底洞謎團

就在中美馬德里會談前，美國在台灣的代表機構「美國在台協會」（ＡＩＴ）在美中台之間丟出了一枚炸彈，不具名的發言人在應媒體詢...

回應本報系民調 藍委：總統別再分化人民

針對本報民調結果，府院昨沒有回應；國民黨表示，賴清德總統歷經大罷免大失敗後仍無悔意，其剛愎自用只顧鬥爭，不顧民生，連綠營...

回應本報系民調 陸委會：兩岸緊張主因在中共

今年的和戰天平調查結果，對於賴清德總統處理兩岸關係的表現，滿意的受訪者僅有百分之廿六點二，遠低於不滿意的百分之六十三點四...

5成民眾擔憂台積電變美積電 西進就業、創業意願增加

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年約有五成民眾擔憂台積電變成美積電，此外，民眾有意西進就業或創業的比率...

