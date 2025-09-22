5成民眾擔憂台積電變美積電 西進就業、創業意願增加

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年約有五成民眾擔憂台積電變成美積電，此外，民眾有意西進就業或創業的比率都較去年增加，五成五民眾主張台灣「永遠維持現狀」，二成五主張獨立，一成四主張統一；其中，主張獨立的人較去年減少五個百分點，是歷年調查的次低點。

本報自民國九十九年以來每年進行兩岸關係年度調查，今年新增對於美國川普政府對台課徵對等關稅，並要求台積電擴大在美投資先進製程的作法，詢問是否擔心台積電變美積電？結果有五成民眾坦言會擔心，四成五的人無此顧慮，百分之五無意見。

調查還發現，民眾西進就業意願一○七年攀升至四成三的高點後急轉直下，一○九至一一一年有意願者都低於三成，去年和前年調查回升至三成左右，今年則增加到三成四。願意到大陸創業的人，同樣在一○七年達到三成高點後，近五年都維持在一成八至二成二之間，今年調查為二成五。

分析發現，三十至三十九歲者有意願赴大陸就業的比率由去年的三成四增加到四成，西進就業意願高於其他世代；目前在學學生中，近三年願意前往大陸就業的比率逐年下滑，由前年的四成六、去年的三成六，降至今年的一成八。

此外，願意讓子女到大陸念書的人前五年都維持在二成八至三成間，今年調查略增為三成二；一成二民眾願意搬到大陸定居，比率較去年增加三個百分點，是近七年的新高。

歷年的調查顯示，民眾對於台灣前途主張「永遠維持現狀」的比率介於四成五至五成七，主張獨立（包括急獨與緩獨）者介於二成四至三成五，而主張統一（包括急統與緩統）者則在一成至二成三之間。

今年調查中，有一成二民眾希望盡快獨立，一成三傾向維持現況以後再獨立，百分之五主張急統，百分之九主張緩統，五成五希望永遠維持現狀。和歷年調查相比，主張永遠維持現狀者的人維持五成五，僅低於前年的五成七，是歷年來的次高點；主張急統和緩統的比率近七年變化不大，合計比率都在一成至一成四之間；今年主張獨立的民眾合計為二成五，較去年減少五個百分點，是歷年調查次低點。

這次調查於九月十日至十五日晚間進行，成功訪問了一千零一十二位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。