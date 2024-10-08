回應聯合報「兩岸關係年度大調查」 陸委會：台海緊張因中共打壓

聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示有逾五成國人認為兩岸外交、軍事和官方互動關係偏向敵對或緊張，國人對賴清德總統處理兩岸關係評價分歧。陸委會昨回應，兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張，政府尊重各界對兩岸議題的討論與多元看法，將持續關注民意趨向作為政策參考。

陸委會指出，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，危害台海及區域和平穩定，我方呼籲北京當局應調整僵化意識形態及對台負面行徑，和台灣民選合法政府溝通對話，透過相互善意堆疊促進雙方互動良性循環，進而產生兩岸間正向交流動力，逐步建構兩岸和平穩定的堅實基礎。

陸委會表示，根據該會近期民調，七成五以上民眾支持總統強調新政府將秉持「四個堅持」及不卑不亢、維持現狀，超過八成五支持總統主張台灣未來要由台灣兩千三百萬人決定及正視中華民國存在事實，在對等、尊嚴原則下以對話取代對抗、交流取代圍堵，強調台灣主流民意肯定總統對兩岸關係發展的政策主張，堅定守護國家主權及自由民主憲政體制的決心。

不過，國民黨立委林德福表示，台灣民眾只希望安居樂業而非兵戎相見，賴總統上任後在兩岸關係上非但沒有任何作為，甚至不斷發表刺激大陸言論、製造兩岸對立，這些行為絕不是一個國家領導人所該做的，希望賴能夠克制自己的一言一行。

民眾黨立委林國成也說，賴總統就職到現在沒一天講過對岸好聽話，全都是挑釁話語，「這結果早就預估到」，賴總統是中華民國總統，並非民進黨總統，也不是台獨總統，要為全民福祉著想，「不要想到什麼說什麼，這樣會害死台灣人民」。