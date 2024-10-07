國安人士：中國操作三疑論 和平威嚇兩面具箝制國際

中國對台認知作戰推陳出新，國安人士指出，中國持續操作「疑美論」、「疑賴論」、「疑軍論」，在國際場域以和平締造者自居，卻又擴大在印太地區的威嚇來箝制國際社會，凸顯中國有「兩張面具」。

針對中國在國際與對台的認知戰作為，國安人士分析，中國採「疑美」、「疑賴」、「疑軍」交互運用的「三疑」策略，「疑美論」是中國透過與俄羅斯、北韓、伊朗等國試圖營造結盟態勢，在國際場域營造美國無法控制烏克蘭、朝鮮半島與中東等局勢，即「東升西降」，是中國在主導局勢。

國安人士以共軍試射洲際飛彈、中俄在北大太平洋公海執行聯演聯巡為例說，洲際飛彈是向國際彰顯「你看我做了這些事，美國也不能怎麼樣」；美國軍艦能開到太平洋，中國則透過中俄公海聯演，凸顯「打破美國布局，但也把威攝做到美國面前」。

至於亞太地區的「疑美論」行動，國安人士指出，俄中兩國近期在日本海、鄂霍次克海都有相關演習，共軍機艦侵擾到日本領空領海，俄中在南海也有不少聯合演習，且中國持續在南海島礁與菲律賓對峙，目的是挑戰美日、美菲的同盟關係。

此外，中俄除軍事聯繫外，另一塊是轉口貿易。國安人士表示，中國正透過中亞國家將像是工具機、電子產品等物資，以轉口貿易方式轉賣到俄羅斯，且近期更鼓勵台商到新疆從事貿易，即協助將受管制科技產品輸出至俄羅斯。

至於「疑賴論」，國安人士以美國國務卿布林肯日前與中國外長王毅會面為例表示，有媒體報導稱王毅在會面時批判台灣總統，但實情是，布林肯告訴北京停止支援俄羅斯、停止灰色地帶等作為，而王毅卻花很多時間批台灣、點名賴總統挑釁；換另個角度看，中國是拿台灣當作「威權擴張」的藉口，並散布「疑賴論」。

「疑軍論」方面，國安人士說，共軍機艦在台海周邊常態化部署，目的是營造出「想要圍台灣、就圍台灣，想要怎麼樣、就怎麼樣的態勢」，藉此打擊台灣民眾對國軍戰力的信心，甚至是動搖各國對美國願保護友盟國家的決心。

國安人士指出，綜觀北京的作為可發現，中國不斷在國際場域聲稱將用各種方式結束俄烏戰爭，但私下卻暗助俄羅斯讓戰爭得以持續，此反映出中國有「兩張面具」，一方面以和平締造自居，另一方面暗助俄羅斯，並擴大在亞太地區的威嚇力。