聽新聞
0:00 / 0:00

5成4國人 主張永遠維持現狀

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
民眾對台灣前途的主張 資料來源／聯合報系民意調查中心
民眾對台灣前途的主張 資料來源／聯合報系民意調查中心

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有五成四國人主張台灣「永遠維持現狀」，三成主張獨立，一成二主張統一。此外，民眾西進意願變化不大，願意赴陸工作、創業、就學或定居的比率變動都在誤差範圍內。

國人對台灣前途的主張，會隨著外在情勢變化而波動。本報自民國九十九年以來的調查顯示，主張「永遠維持現狀」的比率介於四成五至五成七，主張獨立（包括急獨與緩獨）者介於二成四至三成五，而主張統一（包括急統與緩統）者則在一成至二成三之間。

今年調查中，有一成五受訪者希望盡快獨立，一成五傾向維持現況以後再獨立，百分之五主張急統，百分之七主張緩統，五成四希望永遠維持現狀。

台灣民眾赴大陸意願變化 資料來源／聯合報系民意調查中心
台灣民眾赴大陸意願變化 資料來源／聯合報系民意調查中心

和歷年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由五成七降至五成四，但仍是歷年第三高點；主張急統和緩統的比率近五年變化不大，合計比率都在一成至一成二之間；今年主張獨立的民眾合計為三成，雖比去年增加四個百分點，但約是歷年調查的中間水準。

調查還發現，民眾西進就業意願在一○七年攀升至四成三高點後急轉直下，一○九至一一一年有意願者都低於三成，去年調查回升至三成一，今年維持三成。願意到大陸創業的人，同樣在一○七年達到三成高點後，近五年都維持二成左右，今年調查為二成二。

分析發現，廿至三十九歲和五十至五十九歲世代有意願赴大陸就業者比率較高，約占三成三左右；目前在學學生中，三成六不排斥前往大陸就業，較去年減少十個百分點。

此外，願意讓子女到大陸唸書的人前四年都維持二成八左右，今年調查略增為三成，變化不大；百分之九民眾願意搬到大陸定居，比率較去年相當。

創業 西進

延伸閱讀

祖國論引熱議！凌濤：75歲以下大陸人民 賴清德要放棄嗎？

貿易保護措施未完 歐盟新規對陸電解槽行採購限制

批賴清德祖國論「不倫不類」 蕭旭岑拋3問：快修憲不然就閉嘴

持續作多股市？陸發改委預告8日說明一攬子增量政策

相關新聞

兩岸緊張全面升溫 官方互動、軍事、外交競爭惡化

本報今年「兩岸關係年度大調查」顯示，國人對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受持續惡化，認為這三指標偏向敵對或緊張狀態者均...

賴總統兩岸論述 5成4認弊多於利

賴清德總統上任逾四個月，調查發現，國人對賴總統處理兩岸關係的評價分歧，四成四滿意，四成三不滿意；賴總統多次提到中華民國與...

6成6民眾：台灣不應傾美或傾中

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六國人主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，四成九民眾相信美國會...

陸學者：無台獨冒進 陸不會開戰

唐永紅：美方承諾 常被打問號

冷眼集／主動權交美方 非台灣最佳利益

隨著美中對抗的地緣政治發展，親美在台灣政壇成為主流，唯美是從的做法能不能成為台灣保命符，始終存在強烈辯論；從最新民調來看...

美智庫：美軍力投射 難借道他國

蘭德公司：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。