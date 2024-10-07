5成4國人 主張永遠維持現狀

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有五成四國人主張台灣「永遠維持現狀」，三成主張獨立，一成二主張統一。此外，民眾西進意願變化不大，願意赴陸工作、創業、就學或定居的比率變動都在誤差範圍內。

國人對台灣前途的主張，會隨著外在情勢變化而波動。本報自民國九十九年以來的調查顯示，主張「永遠維持現狀」的比率介於四成五至五成七，主張獨立（包括急獨與緩獨）者介於二成四至三成五，而主張統一（包括急統與緩統）者則在一成至二成三之間。

今年調查中，有一成五受訪者希望盡快獨立，一成五傾向維持現況以後再獨立，百分之五主張急統，百分之七主張緩統，五成四希望永遠維持現狀。

台灣民眾赴大陸意願變化 資料來源／聯合報系民意調查中心

和歷年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由五成七降至五成四，但仍是歷年第三高點；主張急統和緩統的比率近五年變化不大，合計比率都在一成至一成二之間；今年主張獨立的民眾合計為三成，雖比去年增加四個百分點，但約是歷年調查的中間水準。

調查還發現，民眾西進就業意願在一○七年攀升至四成三高點後急轉直下，一○九至一一一年有意願者都低於三成，去年調查回升至三成一，今年維持三成。願意到大陸創業的人，同樣在一○七年達到三成高點後，近五年都維持二成左右，今年調查為二成二。

分析發現，廿至三十九歲和五十至五十九歲世代有意願赴大陸就業者比率較高，約占三成三左右；目前在學學生中，三成六不排斥前往大陸就業，較去年減少十個百分點。

此外，願意讓子女到大陸唸書的人前四年都維持二成八左右，今年調查略增為三成，變化不大；百分之九民眾願意搬到大陸定居，比率較去年相當。