在野：賴總統路線 最大風險因素

聯合報最新「兩岸關係年度大調查」結果出爐，國民黨表示，導致兩岸關係緊張的因素，分居一、二名就是台獨跟民進黨執政，且比去年來得更高，顯示賴總統的兩岸路線，仍是人民心中對於兩岸關係緊張最不確定，也是最有風險的因素。

國民黨指出，從數據上看來，人民對兩岸和平發展的擔憂愈來愈深刻，軍事競爭的敵對性增加，更令人擔心；尤其賴總統主動將兩國論檯面化，更有高達近五成四的人民認為對兩岸關係是負面的影響，賴總統應該有所警覺。

國民黨提到，值得留意的，還有賴政府處理兩岸關係的滿意度，以及人民的統獨立場都往兩方激化。凸顯在賴總統的治理下，兩岸關係以及統獨意識型態，造成社會對立日趨嚴峻。過度激化的內部對立，恐怕讓台灣無法團結面對兩岸局勢的變化。

調查結果指出，認為兩岸需維持溝通管道者，仍高達八成七。國民黨認為，顯示民進黨執政下，對抗有餘，溝通不足是多數民意的共識。

民眾黨發言人林子宇說，兩岸局勢持續緊張，特別是在軍事、外交與經貿層面，中共對台威逼應受譴責，然而賴清德政府過度操作敵對態勢，進一步加深兩岸關係不穩定，民眾黨提倡務實理性的對話與協商，以緩和兩岸緊張局勢，在國際局勢中找到台灣最佳的立足點。

林子宇表示，國家安危不可寄望於他國的善意，國防準備更不能只有選票考量，有意義地實質強化國防預算，依然是當前的必要選擇，然而國防資源的增加，必須全面與戰略規畫相結合，僅靠軍事力量無法解決兩岸問題，外交、經濟與社會各方面的努力同樣不可忽視；民眾黨一貫主張，維持兩岸之間的對話與溝通管道至關重要。