學者：賴總統上任 兩岸漸趨緊張

針對兩岸關係漸趨緊張，政大外交系教授黃奎博表示，以聯合報調查看，台灣獨立、民進黨執政及民進黨政策，三項加總起來就超過四成，能夠解釋為何賴總統上任後，兩岸逐漸趨於緊張，民眾也確實有此感受。廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，相較蔡政府還有所掩飾，賴政府在台獨分裂道路上，不僅是一路狂奔，而且是一路裸奔，當然會加劇兩岸對抗，從這項調查看，台灣多數民眾是看得很清楚的。

至於民進黨提出「兩國互不隸屬」說法，黃奎博指出，儘管多數民眾短時間內很難搞懂「互不隸屬」概念，仍有超過一半的人認為此說法「弊多於利」，顯示賴政府其實沒有讓民眾信服。加上北京的反應，讓民眾覺得「互不隸屬」的說法對兩岸關係沒有幫助。

對於美中台關係，黃奎博分析，有六成六民眾認為應維持等距（或不傾向任一方），不過賴總統的政策是對美一面倒，等於是違反了民調裡面的民意。賴總統現在強調「備戰與避戰」，只是靠強化軍事或防衛力量去阻止大陸攻擊台灣的意圖，這其實是不夠的，還需要有協商談判或溝通，例如美蘇對抗時仍有談判，包括美蘇熱線協議等等。

唐永紅認為，賴政府不承認基於一中原則的九二共識，甚至不斷主張互不隸屬的「兩國論」，這對兩岸關係不是什麼「弊多於利」，而是「只有弊而無利」。民進黨往台獨方向不斷推進下，大陸為了反制也不斷調整對台政策，包括終止了部分ECFA關稅減讓等。民進黨當局的言行導致兩岸交流的利基不但沒有增加，連過去的利基「存量」也在減少，損害了台灣民眾福祉。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣說，賴清德自五二○演說到近期言論，包藏許多台獨主張，其言行造成的後果只能由台灣人共同承擔，若不願坐困愁城，台灣老百姓應發揮必要的制約，給賴清德的執政造成壓力。