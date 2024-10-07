總統府：強化防衛力 護台穩兩岸

針對本報兩岸關係年度大調查，總統府發言人郭雅慧表示，不同民調皆有不同立場或用意，然依據近年統計數據趨勢，台灣人民的最大公約數，是支持政府持續提升國防實力，強化自我防衛能力、守護台灣，以及希望兩岸維持和平穩定。

郭雅慧指出，這不僅是台灣單方面責任，中國作為印太區域中的成員，應自制到國際常軌，為印太地區的和平繁榮與安全負起責任。

陸委會強調，「中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實」，政府將持續站穩中華民國憲政體制，務實推動兩岸政策，呼籲中共正視兩岸現實及台灣主流民意，透過善意堆疊，逐步建構兩岸和平穩定關係。

陸委會表示，五二○以來，中共加強對台軍事威嚇、外交施壓、經濟脅迫、法律懲治及灰色地帶侵擾等複合性施壓，是造成兩岸關係緊張的主因。