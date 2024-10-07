新聞眼／賴總統激化統獨 民憂禍在其中

賴清德總統五二○就任，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，兩岸政府關係敵對比去年上升，認為「台灣獨立」因素導致兩岸轉趨緊張又比去年明顯增加，足見「務實台獨工作者」對兩岸關係的影響。

今年調查指出，賴總統的獨派色彩，雖讓主張「盡快獨立」的占比提高，但主張「盡快統一」的比率也升高，可見過激台獨也會出現反作用力，催化部分民眾向統一表態。

賴總統就任後多次提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但這樣的表述，不僅被批評違反憲法「中華民國自由地區、大陸地區」的條文，已有「兩國論」之實，利弊得失也引發爭論。

本報調查顯示，認為上述兩國互不隸屬利多於弊或利弊各半合占三成三，卻有近五成四認為弊多於利。賴總統以該論述推動「和平四大支柱」，並且一說再說、樂此不疲，但民調反映如此，恐係賴政府「自我感覺良好」，渾然不知憂心「禍在其中」的民意感受。

近日，賴總統除了進一步表示「民主台灣與專制中國互不隸屬」，更措詞強硬稱「絕不可能簽署兩岸和平協議」。拒簽和平協議雖是他的一貫立場，但總統一言足以興邦，也足以喪邦，兩岸若想追求和平，就不該放棄任何可能。更何況，和平協議在台灣果真毫無討論空間？恐怕未必。

賴總統強力催生「全社會防禦韌性委員會」，既在強化國家面對各種險阻及災難的「韌性」，就不該偏廢任一能力。真正的韌性不是一味強硬，一味強硬叫做任性；所謂疾風知勁草，一味強硬只會折斷莖脈，若要韌性，就必須保有彈性。

一紙和平協議固然未必靠得住，但國家整體策略必須細心拿捏，更不能只靠總統的一張嘴。

賴總統有其執政抱負，諒必不想讓國家置於兵凶戰危；對岸也常非友善，但以小事大，必須拿出耐心、智慧。就像賴總統喜愛引用的金庸小說名句「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」。執政者有無「真氣」，就在能否體察民心、符合民意。本報民調數字，已經指出趨吉避凶的民心方向，就看賴總統是否願意參考、虛心接納。