賴總統兩岸論述 5成4認弊多於利

賴清德總統上任逾四個月，調查發現，國人對賴總統處理兩岸關係的評價分歧，四成四滿意，四成三不滿意；賴總統多次提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，絕不接受九二共識，調查發現，五成四民眾認為此論述對兩岸關係影響弊多於利。

調查發現，民眾對賴總統上任來的兩岸關係處理表現評價分歧，四成四滿意，四成三不滿意，一成三無意見。展望兩岸關係，八成七民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，四成一民眾期待兩岸經貿關係持續加強。

從政黨傾向來看，國民黨與民眾黨支持者各有八成一及七成四不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，民進黨支持者則有八成九給予好評；無政黨傾向的中立民眾評價分歧，三成六滿意，三成八不滿意，二成六無意見。

民眾對兩岸政經議題看法 資料來源／聯合報系民意調查中心

賴清德總統兩岸政策表現 資料來源／聯合報系民意調查中心

針對賴總統就任後，多次提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也表示絕不接受九二共識的論述，調查發現，五成四民眾認為此論述對兩岸關係影響弊多於利，二成一覺得利多於弊，一成二認為利弊各半，一成三無意見或未回答。

交叉分析發現，民進黨支持者雖有四成三相信利多於弊，但也有三成一覺得弊多於利；國民黨、民眾黨支持者與中立民眾，則是多數認為弊多於利。

對於兩岸未來政經關係的發展，調查發現，儘管台灣對大陸的貿易依賴度仍然居高不下，但仍有四成一民眾認為雙方應該持續加強經貿合作，三成五主張維持當前水準，僅一成九認為應減少交流，比率都和去年調查結果相當。

至於中共軍機軍艦頻繁對我騷擾並展開圍台軍演，多數民眾仍主張兩岸溝通管道不能因中共惡意關閉，認為兩岸非常需要和還算需要維持溝通管道者各占四成五及四成三，合計比率達八成七，且比去年和前年各增加二及四個百分點，僅百分之九的人主張兩岸無溝通必要。分析顯示，即便是民進黨支持者，也有八成認為兩岸需要維持溝通管道。

調查也發現，民眾對於大陸近年來陸續公告暫停台灣部分農漁產品輸入大陸的憂慮日增，有五成民眾擔心台灣農漁業或是其他產業會因為大陸繼續擴大限制範圍或終止兩岸經濟合作架構協議受到影響，比率較去年增加八個百分點，無此顧慮者則由去年的五成一降至四成五。