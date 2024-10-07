兩岸緊張全面升溫 官方互動、軍事、外交競爭惡化

本報今年「兩岸關係年度大調查」顯示，國人對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受持續惡化，認為這三指標偏向敵對或緊張狀態者均逾五成；覺得兩岸經貿關係處於競爭狀態者由去年的四成上升到四成八，創歷次調查新高。

本報自民國九十九年開始規劃「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請國人評估兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向。

調查以一至十分為範圍，評分一至四分代表兩岸關係友好或互利，五至六分代表關係和緩，評分七至十分代表兩岸關係緊張或競爭。

5大領域 民間互動較和緩

調查結果顯示，五大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評，有二成八民眾覺得兩岸民間關係熱絡，四成五認為關係和緩，二成四感覺雙方關係低迷，比率都和去年相當。平均來看，兩岸社會關係平均得分五點五分，為五大領域中最獲好評者。

另一方面，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面偏向敵對或緊張狀態較往年升溫，經貿關係也更趨競爭。

其中，兩岸外交戰火角力持續，覺得兩岸外交處於高度競爭狀態的民眾達六成三，較去年增加七個百分點；認為關係和緩者維持二成五左右，僅百分之七感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分七點五分，較去年增加零點二分，為五大領域中關係最競爭者。

軍事緊張 又回升到5成8

在兩岸軍事部分，覺得兩岸處於緊張狀態的民眾，自一○六年的四成二逐年增加到一一一年的六成四新高後，去年調查降為五成四，今年又回升到五成八；認為關係和緩者維持二成九，百分之七感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分七點三分。

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近五年都不超過一成，今年調查為百分之九，覺得雙方關係穩定者由去年的三成四降到三成二，感覺台灣與大陸官方處於緊張狀態的人則由四成六上升到五成三。平均來說，兩岸官方互動關係得分七點一分。

民眾對兩岸經貿關係的評價也以競爭居多，四成八認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態，較去年增加八個百分點，創歷次調查新高；感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由三成七降為三成三，認為兩岸經濟關係互利居多者維持一成五左右。平均來說，兩岸經貿關係得分六點七分，較去年增加零點三分。

兩岸關係天平 資料來源／聯合報系民意調查中心

戰爭爆發 普遍認可能性低

儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為四點五分，評分雖和去年一樣，但較十年前已增加一點三分。

台灣獨立 是兩岸最大變數

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，比率由去年的一成五增加到一成八；居次的影響因素則是民進黨執政，占一成三；認為大陸持續軍事威脅及不放棄統一者各占一成左右；百分之九認為民進黨的大陸政策是影響兩岸關係的變數。

這次調查於九月十九日至廿四日晚間進行，成功訪問了一千零七十七位廿歲以上民眾，另九百八十七人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。