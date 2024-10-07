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陸學者：台人赴陸有後顧之憂
針對兩岸關係緊張是否影響台灣民眾西進意願，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，其中的關鍵因素，可能來自於他們有了「後顧之憂」，而這個後顧之憂正來自賴政府。上海東亞研究所副所長包承柯也認為，兩岸關係近來的緊張態勢等政治面因素，會對台灣民眾赴陸發展增添疑慮，使（調查）數據出現小波動。
李振廣指出，民進黨當局大行「綠色恐怖」，抹黑大陸，甚至獵巫，這種不友好的兩岸政策，對有意西進發展的台灣人造成無形的壓力。
包承柯認為，台灣民眾是否赴陸就業取決於兩岸經濟發展是否平衡，若台灣就業率低，民眾肯定會往外發展。而當前台灣、大陸的經濟都持續穩定發展。
包承柯認為，鼓勵台灣年輕人到大陸就業、創業，是立足於長期，是緩慢、漸進的發展，如果要用跳躍性的發展去證明大陸對台吸引政策的有效性，期待過大。
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