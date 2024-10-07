台學者：兩岸緊張ECFA前景堪憂

根據本報和戰天平最新民調，逾五成民眾擔心ＥＣＦＡ擴大限制或終止比率增加，憂心程度高於去年調查的四成二，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，中國大陸持續對台灣增加限制措施，加上兩岸關係也不見改善氛圍，國人的擔心因此加劇。

劉大年指出，中國大陸持續擴大對台灣輸銷產品的制裁，先是農產品，後來擴大至ＥＣＦＡ關稅減讓項目，雖然品項約占三成，但這些被取消ＥＣＦＡ優惠關稅項目的出口金額比重卻高達七成，是ＥＣＦＡ中的主力產品，因此民眾會擔心範圍會愈來愈大。

不過，劉大年說，民眾對於ＥＣＦＡ中止項目的意義可能有所誤會，兩波共一四六項產品並沒有被禁止輸銷至中國，只是原本享有的關稅優惠被取消。

中經院第一研究所助研究員王國臣則表示，其實相關產品在大陸境內已經非常競爭，因此取消部分進口品的關稅優惠，實際上有助於大陸減輕其境內廠商的經營壓力。

針對兩岸經貿關係發展，王國臣表示，台灣對大陸出口以中間財為主，尤其是資通訊產品，目前正在進行中的供應鏈搬遷是一個長期的過程，不會在兩年內就看到出口大陸有大幅度的下降，但去中化已成長期要走的路，此趨勢不會改變。

以日前緯創旗下的伺服器大廠緯穎宣稱已完全去中化為例，王國臣指出，廠商去中化的程度只會增加不會減少，主要是因為現在貿易主流已從傳統貨品走向數位服務，很多會涉及資訊安全、國家安全，這讓歐美國家對於中國大陸會更加警惕，因此供應鏈轉移至中國以外地區的趨勢，會愈來愈明顯。