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觀察站／政府抗中 犧牲人民生計

聯合報／ 本報記者羅印冲
本報調查顯示，超過四成民眾認為應加強兩岸經貿關係。圖為大陸廈門旅遊九月首發團到金門旅遊。本報資料照片
本報調查顯示，超過四成民眾認為應加強兩岸經貿關係。圖為大陸廈門旅遊九月首發團到金門旅遊。本報資料照片

大陸福建省九月廿七日公告，恢復辦理福建居民赴金門旅遊簽注，但賴政府仍以兩岸旅遊失衡，不願解除赴陸禁團令，無視業者訴求。政府拿對抗當武器，凸顯無能緩和台海，本報最新調查顯示，過半數民眾憂心兩岸對抗影響台灣農漁業及其他產業，政府何忍繼續犧牲人民生計？

聯合報今年度兩岸和戰天平調查顯示，半數民眾對大陸繼續擴大限制範圍或終止兩岸經濟合作協議（ＥＣＦＡ）影響台灣農漁業及其他產業，表示非常擔心或還算擔心，較去年暴增八個百分點，顯示民眾絕不樂見經濟民生淪為兩岸對抗下的犧牲品。

本報調查也顯示，儘管民進黨持續高舉「新南向」和「去中化」市場策略，仍有超過四成民眾認為應加強兩岸經貿關係，比率較去年增加；顯示民眾更為客觀看待大陸作為台灣最大出口市場的現實。

賴總統上任以來多次拋出「兩國互不隸屬」，調查顯示過半民眾認為是「弊多於利」，認為利多於弊的僅有兩成左右。賴總統曾表示，中共對台不因某人或某政黨而改變，可是兩岸關係發展是動態過程，領導人表態影響重大，多數民眾顯然認知到此說法（新兩國論）的危害性，賴總統還要當鴕鳥視而不見？

儘管兩岸對抗升高，調查顯示民眾對兩岸關係看法相對冷靜，近七成民眾支持增加國防軍費，但也要看到，高達八成七的民眾認兩岸需要維持溝通管道，比率較去年更高。人民的意思很清楚，台灣要有自保能力，但也不能放棄對和平的努力，問題是賴政府有能力做到嗎？

進一步看，近九成民意顯示要維持兩岸溝通，這才是真正讓台灣「避戰」的關鍵。民進黨若只有「備戰」的打算，而無「避戰」的策略，台灣恐難逃「必戰」的命運。

大陸已陸續宣布對台貿易壁壘調查；取消部分ＥＣＦＡ協定關稅，日前更復徵農水產品關稅。誠然，大陸軟硬兼施，成效難以評估，也未必有利爭取台灣民心。但調查顯示，民眾更希望賴政府調整政策，積極推動兩岸溝通，穩定台海。民進黨倘若為了抗中意識形態，無能扭轉困局，繼續犧牲民生，民意終將反撲。

兩國論 去中化 台海 國防 民進黨 溝通 軍費 金門

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