我專家：訓練不足 一線部隊缺人

揭仲：大型訓練場 嚴重缺乏

林穎佑：義務役打雜 無效戰力

本報進行兩岸和戰天平民調，針對「大陸一直不放棄武力犯台，我方今年起恢復一年制徵兵，這項制度是否有需要？」認為有需要的人，由去年七三點二％增加為七六點四％。

淡江大學國際事務與戰略所助理教授林穎佑認為，雖然國人都願意保家衛國，但部隊要面對什麼樣的戰爭？如何運作？需要甚麼樣的規模、編制？義務役加入部隊的效益不應以時間來評量，義務役役男下部隊後能做甚麼事？「若只是打雜，就仍是無效戰力」。

林穎佑提醒，「人到了，有沒有足夠的裝備、訓練場地、師資、基層幹部等卻都是問題」。他強調，面對準戰爭、灰色地帶衝突的態樣多樣，還有很多任務要做，這是政府在規劃人力配置時必須考量的。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，近年共軍已推動「聯合登島作戰」轉型，首波攻擊部隊將轉變為「全方位、全時域、全空域」的新攻擊模式。他說，相關研究指出，面對傳統登陸模式，國軍僅需七至八萬人防守十五％重點海灘；但若共軍以全方位新模式攻擊，國軍就必須部署至少卅萬人，守備八十％的地區。

揭仲提醒，國內嚴重缺乏大型訓練場，日後新編成的部隊絕大多數恐怕根本沒機會進基地接受完整訓練。同時，每個步兵旅還是需要至少六百名志願役軍官與士官，若只能從打擊部隊抽調，將使一線部隊人力不足、編現比偏低的問題更形惡化。