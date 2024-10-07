聽新聞
0:00 / 0:00

我專家：訓練不足 一線部隊缺人

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
針對「大陸一直不放棄武力犯台，我方今年起恢復一年制徵兵。圖為新兵格鬥訓練。圖／聯合報系資料照片
針對「大陸一直不放棄武力犯台，我方今年起恢復一年制徵兵。圖為新兵格鬥訓練。圖／聯合報系資料照片

揭仲：大型訓練場 嚴重缺乏

林穎佑：義務役打雜 無效戰力

本報進行兩岸和戰天平民調，針對「大陸一直不放棄武力犯台，我方今年起恢復一年制徵兵，這項制度是否有需要？」認為有需要的人，由去年七三點二％增加為七六點四％。

淡江大學國際事務與戰略所助理教授林穎佑認為，雖然國人都願意保家衛國，但部隊要面對什麼樣的戰爭？如何運作？需要甚麼樣的規模、編制？義務役加入部隊的效益不應以時間來評量，義務役役男下部隊後能做甚麼事？「若只是打雜，就仍是無效戰力」。

林穎佑提醒，「人到了，有沒有足夠的裝備、訓練場地、師資、基層幹部等卻都是問題」。他強調，面對準戰爭、灰色地帶衝突的態樣多樣，還有很多任務要做，這是政府在規劃人力配置時必須考量的。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，近年共軍已推動「聯合登島作戰」轉型，首波攻擊部隊將轉變為「全方位、全時域、全空域」的新攻擊模式。他說，相關研究指出，面對傳統登陸模式，國軍僅需七至八萬人防守十五％重點海灘；但若共軍以全方位新模式攻擊，國軍就必須部署至少卅萬人，守備八十％的地區。

揭仲提醒，國內嚴重缺乏大型訓練場，日後新編成的部隊絕大多數恐怕根本沒機會進基地接受完整訓練。同時，每個步兵旅還是需要至少六百名志願役軍官與士官，若只能從打擊部隊抽調，將使一線部隊人力不足、編現比偏低的問題更形惡化。

國軍 戰爭 揭仲 義務役

延伸閱讀

解放軍隨時封鎖台灣？ 專家：我應小心應變

蘇紫雲：解放軍鎖台目標速戰速決 避免國際介入風險

川普稱台國防預算應達GDP一成 專家：言談間的誇飾法

「公開但不能說的秘密」國軍赴美交流訓練 國防部低調應對

相關新聞

兩岸緊張全面升溫 官方互動、軍事、外交競爭惡化

本報今年「兩岸關係年度大調查」顯示，國人對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受持續惡化，認為這三指標偏向敵對或緊張狀態者均...

賴總統兩岸論述 5成4認弊多於利

賴清德總統上任逾四個月，調查發現，國人對賴總統處理兩岸關係的評價分歧，四成四滿意，四成三不滿意；賴總統多次提到中華民國與...

6成6民眾：台灣不應傾美或傾中

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六國人主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，四成九民眾相信美國會...

陸學者：無台獨冒進 陸不會開戰

唐永紅：美方承諾 常被打問號

冷眼集／主動權交美方 非台灣最佳利益

隨著美中對抗的地緣政治發展，親美在台灣政壇成為主流，唯美是從的做法能不能成為台灣保命符，始終存在強烈辯論；從最新民調來看...

美智庫：美軍力投射 難借道他國

蘭德公司：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。