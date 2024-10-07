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美智庫：美軍力投射 難借道他國

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
華府智庫蘭德公司本月發布研究報告指出，若台海發生衝突，在日韓菲基地美軍不見得能直接馳援。圖為國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。(本報資料照片)
華府智庫蘭德公司本月發布研究報告指出，若台海發生衝突，在日韓菲基地美軍不見得能直接馳援。圖為國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。(本報資料照片)

蘭德公司：

南韓 須專注北韓威脅

菲國 得考慮北京報復

日本 需要時間做決定

華府智庫蘭德公司本月發布研究報告指出，若台海發生衝突，在日韓菲基地美軍不見得能直接馳援，主因這些國家未受中國大陸的攻擊；最可能讓美軍借道的日本也需要花時間決策。

此外，拜登政府時期推動擴張在亞洲的軍事投射力量，包含重新編組陸戰隊、推動日本研發長程飛彈，也和菲律賓達成運用鄰近台海與南海軍事基地的共識，外界研判，包含為應對台海變局所做的努力。

關島是美國距離台灣最近軍事基地，若爆發衝突，美軍要快速反應，在日韓菲美軍基地的力量是最快最直接的，然必須考慮地主國度。

蘭德公司訪問美日韓菲的軍事官員與專家，評估日韓菲屆時的可能做法。

首爾頭號安全威脅是北韓，希望確保駐韓美軍穩坐朝鮮半島來傳遞威懾訊號；此外，南韓也考慮中國大陸的脅迫，避免給外界支持特定一方的訊號。

若台海生變，菲律賓可能拒絕華府動用在菲美軍多數請求，除取決於菲律賓如何看待局勢及其對菲律賓的安全威脅外，馬尼拉也考慮在支持美國後要面臨來自北京的報復。

報告分析，日本將台海列入其外交和安全政策的比重最高，日本最可能在緊急狀態下默許駐地美軍應變，並同意美軍執行各項軍事行動；在美軍採取行動前，等待日本當局決策點頭仍需要時間。

台海 日本 美軍

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