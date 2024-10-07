6成6民眾：台灣不應傾美或傾中

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六國人主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，四成九民眾相信美國會派兵協防台灣，四成二覺得不會。

觀察美中台三角關係中，國人對台灣立場的主張，調查發現，有六成六民眾認為無論是對於美國或大陸，台灣都應該維持等距或不傾向任一方，二成一主張應向美國傾斜，百分之八支持向大陸靠攏，比率都和去年調查相當，變化不大。

民進黨支持者，也有五成一認為台灣應和美中維持等距，比率高於傾美者的四成七，國民黨、民眾黨支持者和無政黨傾向的中立民眾，則多主張對美國或大陸應維持等距，比率超過七成。

美國與中國大陸貿易戰與科技戰，讓全球供應鏈出現重組，但五成六民眾認為台商沒必要因此在美國與大陸之間選邊站，三成三覺得有必要，一成一無意見。

美國會否派兵協防台灣？ 資料來源／聯合報系民意調查中心

美中台關係台灣立場主張 資料來源／聯合報系民意調查中心

兩岸軍事議題，四成一受訪者認為大陸武力犯台風險較去年高，僅百分之四覺得減少，五成認為風險和去年差不多，較去年約略增三個百分點。

考慮當前大陸犯台風險，有六成九民眾支持增加國防軍費，二成五不支持。

如果兩岸發生軍事衝突，民眾對於美國是否會協防台灣的評估仍相當分歧，但相信美方會派兵協防的比率由前年的四成二、去年的四成八，增加到今年的四成九，覺得美國不會協防的比率近三年調查則都在四成至四成六之間，今年調查為四成二。其中，民進黨支持者有七成九相信美國會派兵協防台灣，國民黨及民眾黨支持者則各有六成九及五成一覺得不會，無政黨傾向的中立民眾有四成相信美國會協防，四成四覺得不會。

大陸不放棄武力犯台，我方今年恢復一年制徵兵，調查發現，有七成六民眾認為這項制度有其需要，較去年增加三個百分點，覺得沒有必要者維持約二成。無論政黨傾向為何，都以認為此項政策有需要的比率居多。調查說明詳見A1