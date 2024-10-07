冷眼集／主動權交美方 非台灣最佳利益

隨著美中對抗的地緣政治發展，親美在台灣政壇成為主流，唯美是從的做法能不能成為台灣保命符，始終存在強烈辯論；從最新民調來看，多數民眾的常識依然指向需要維持美中台等距發展。

從馬政府時代的親美和中，蔡政府接手後加入抗中戰隊，賴政府在蔡的基礎上探索兩岸主張的發展空間，並大力強調美國信任賴清德的論調，可以看出台灣在美中兩大陣營的立場位移。

民進黨政府已經努力了八年，支持親美的民眾也不過兩成，超過六成的民眾依然認為，在美中台三邊關係中，台灣應該維持等距發展，至少不要傾向任何一方。

美中台等距發展是理想，與兩岸軍力失衡、美中軍事競爭和全球隨時爆發衝突交互影響的現實狀態存在落差。然而，台灣是不是只能選擇、被迫選擇無條件與美國站在一起？一旦落入這樣的思考，很容易交出主動權，不符合台灣最佳利益；若台灣自認為掌握晶片製造與高科技發展的王牌，難道還只是能配合美國劇本扮演配角，而非主動爭取美國以外國際政治的主角嗎？

美國政府的「一個中國」政策始終替對台交往畫下紅線，華府與台北強化經濟和軍事合作，也受限於中華人民共和國普遍獲得國際社會承認的國際現實，從而無法名正言順地公之於眾。

在台美一片雙邊關係史上最佳的歡呼聲中，始終改變不了的是台灣必須符合美國利益的本色。

在實現等距交往之前，台灣必須保持有探索多方互動的能力，包含與敵對陣營的溝通能力，這並非求和，可能無法抵抗侵略，但誰又能斷言絕對無法降低安全風險；只是，到目前為止，並未看到賴政府做到這件事情的跡象。

和戰天平民調顯示，近九成民眾認為，兩岸需要維持溝通管道；美方大聲疾呼要求北京不要改變現狀，也對台灣寄予恢復兩岸對話的厚望，從這點看，台灣民意與美國政府的立場是一致的；為了台灣安全而努力，應當是任何選項都不要輕易放棄，在大國競爭的態勢下，小國當然也有生存空間，台灣亦然。