陸學者：無台獨冒進 陸不會開戰

唐永紅：美方承諾 常被打問號

李振廣：台灣不選邊 利益最大

兩岸緊張情勢不斷升高，台海一旦有事美國是否協防台灣備受關注。對此，廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，在美國調整對華戰略、不斷打壓遏制大陸發展的背景下，民進黨當局自以為所謂倚美抗中難得機會，但從近年國際情勢來看，美方的承諾經常被打上問號，因為美國更傾向以自身利益為優先。

對於兩岸經貿合作，唐永紅則認為，在認同九二共識的基礎上，台灣才有更多參與國際經貿合作的空間，更有利台灣經濟市場多元化發展。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣說，美國基於自身利益，希望利用台灣來牽制大陸發展，但從近期白宮國安顧問蘇利文、國務卿布林肯與中方官員的談話來看，中方不斷強調台灣問題的「底線」，雙方也加強對台海的風險管控，在此之下，若因為賴清德自己的「台獨冒進」行為，引發台海重大事變，那麼美國就不一定會協防台灣，甚至會做必要的管控，因為這不符合美國利益。

至供應鏈「選邊站」的問題，李振廣認為，大陸經濟好壞，全球都會受到影響，尤其是台灣。不選邊站，對台灣才能利益最大化，否則相信會對台灣造成巨大損失。畢竟台灣屬淺碟型經濟，失去大陸市場的代價將會難以消受。