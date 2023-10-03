兩岸關係調查／柯辦：兩岸不對話 影響國人

聯合報公布兩岸關係年度大調查，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，調查結果呈現人民客觀感受，兩岸現在處於溝通停滯、阻絕對話與交流的緊張態勢，已經深深影響台灣人民的生命與財產安全。

陳智菡指出，以在中國被扣押的八旗文化總編輯富察為例，他在台灣娶妻生子、從事文化出版工作多年，獲得中華民國政府配發身分證，富察遭對岸扣留後，國家本應全力展開協商救援，卻因為官方管道斷絕，切斷家庭團圓機會。

陳智菡認為，相較民進黨政府將政黨利益置於國家利益與人民之上，柯文哲在過去擔任台北市長期間無畏抹紅，堅持與對岸保持官方溝通管道，並以「五個互相」為原則，講求相互尊重、以對話取代對抗，用諒解與溝通化解衝突，堅定捍衛台灣的民主自由體制。