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兩岸關係調查／柯辦：兩岸不對話 影響國人

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
柯文哲競辦發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照
柯文哲競辦發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照

聯合報公布兩岸關係年度大調查，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，調查結果呈現人民客觀感受，兩岸現在處於溝通停滯、阻絕對話與交流的緊張態勢，已經深深影響台灣人民的生命與財產安全。

陳智菡指出，以在中國被扣押的八旗文化總編輯富察為例，他在台灣娶妻生子、從事文化出版工作多年，獲得中華民國政府配發身分證，富察遭對岸扣留後，國家本應全力展開協商救援，卻因為官方管道斷絕，切斷家庭團圓機會。

陳智菡認為，相較民進黨政府將政黨利益置於國家利益與人民之上，柯文哲在過去擔任台北市長期間無畏抹紅，堅持與對岸保持官方溝通管道，並以「五個互相」為原則，講求相互尊重、以對話取代對抗，用諒解與溝通化解衝突，堅定捍衛台灣的民主自由體制。

陳智菡 柯文哲 富察

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柯辦：兩岸溝通停滯阻對話交流 影響人民生命財產安全

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