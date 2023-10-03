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兩岸關係調查／綠：是中國政府在威脅和平

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

國民黨發言人林家興表示，民進黨應盡快宣布放棄台獨，勿成區域和平的麻煩製造者，民進黨回應，威脅兩岸和平的「麻煩製造者」從來都是中國政府，呼籲國民黨不要為了政治利益配合中共宣傳扭曲事實，站在台灣多數人民的對立面。

民進黨發言人張志豪表示，如同民進黨主席賴清德所說，「和平是兩岸共同的責任」，民進黨對於兩岸關係，善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗老路；民進黨會繼續堅持原則，以務實態度處理兩岸關係。

針對侯友宜三問賴清德是否認同中華民國，賴清德競辦發言人陳世凱表示，賴清德的立場就是延續蔡英文總統「四個堅持」，並以四大支柱守護中華民國台灣，請侯友宜不要再轉移焦點。

民進黨 賴清德 中華民國台灣

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