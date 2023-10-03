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兩岸關係調查／藍籲綠：別當麻煩製造者2.0
聯合報昨發布「兩岸關係年度大調查」，國民黨發言人林家興表示，影響兩岸關係走向緊張因素中，台獨主張及民進黨繼續執政分據一、二名，總占比提升，顯示台灣民眾十分擔憂民進黨台獨路線繼續執政恐倒退回動蕩不安、兵凶戰危境地，民進黨應宣布放棄台獨，勿充當破壞區域和平的「麻煩製造者2.0」。
林家興指出，民進黨總統參選人賴清德依然主張台獨、不願意廢除「台獨黨綱」等舉動，不僅讓美國及國際社會充斥「疑賴論」，相關台獨主張也與國內期待和平交流民意背道而馳，與國際期待穩定台海情勢的主流民意逆向而行。
林家興說，國際局勢動盪、區域戰事頻仍、強權競爭益烈，近來美中雙方釋出維持互動、溝通的和緩訊號，這都與國民黨穩健務實主張「加強國防」與「交流對話」並重的「2D戰略」相符。
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