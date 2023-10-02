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陸學者：兩岸不可能永保現狀

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
廈門大學台灣研究中心主任陳先才。圖／聯合報系資料照片
廈門大學台灣研究中心主任陳先才。圖／聯合報系資料照片

本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，主張兩岸「永遠維持現狀」的比率創下新高，也有高達八成五民眾認為兩岸仍需要有溝通管道。大陸學者受訪時坦言，兩岸現狀「不可能永久維持」，若想維持「相對穩定的現狀」，也須回到九二共識的政治基礎才可行。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才就本報系民調結果指出，「現狀」是兩岸雙方實力對比形成的某種「均勢」，但這是動態的變化，兩岸現狀不可能永久維持，也不合乎客觀事實。「中國大陸不會答應，台灣有些台胞也不會答應，這不符合中國傳統文化大一統思想」。

不過，陳先才認為，如果「現狀」是台灣當局不挑釁、維持兩岸和平往來、經濟社會交流不受政策阻撓，「這在現階段符合兩岸民意最大的期待，因為這是可以維持的」。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（中新社）
北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（中新社）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣也直言，所有的現狀都是「相對的」，特別是兩岸關係。他強調「永久維持現狀」是一個「假議題」，目前台灣民意希望「永久維持現狀」並不現實，若想維持「相對穩定的現狀」，也須回到九二共識的政治基礎才可行。

李振廣強調，「球就在台灣當局手裡」。明年兩岸溝通能不能恢復，就看選舉結束後，新執政者能不能回到九二共識的基礎，重新打通兩岸溝通管道。

九二共識 傳統文化

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