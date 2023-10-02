美專家：台灣須強化自我防衛

多數台灣人民希望維持現狀，美國學者分別從「台灣自我防衛作為」和「美國對台武器交付的進展」兩個角度，點出對區域衝突的憂心。

美國國防部前官員包士可對本報表示，拜登政府希望永遠維持現狀，但他憂心，美國在武器交付和戰略願景上的猶豫不決，會讓北京發現華府意志軟弱，將增加區域衝突的可能性。

美國在台協會（AIT）前副處長葛天豪。本報資料照片

美國在台協會（AIT）前副處長葛天豪表示，台灣民眾現階段希望維持現狀可理解，但若忽略提升自我防衛能力，長期恐增加戰爭可能性，最終由台灣人民承擔後果。

葛天豪表示，美國致力於支持台灣自我防衛，若台灣能建立實在的戰力，並採取具體作法，那麼美國的支持會更強勁；至於是否強勁到足以嚇阻或擊退解放軍的侵略呢？那不一定。

葛天豪說，自一九七一年以來，美國的目標一直是以和平方式解決兩岸歧見，這必須是能被台灣人民接受，且不帶有脅迫或威脅方式。

AIT前理事主席、華府智庫布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲。圖／聯合報系資料照片

AIT前理事主席、華府智庫布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲四月在布魯金斯研究院的podcast節目提到，台灣人民在考慮安全時很務實，他們不會想創造可能摧毀現在生活的新狀態；台灣人也相信，如果宣布獨立引發中方侵略，美國可能不會幫忙。

葛天豪說，兩個主要政黨的總統參選人都在努力避免挑釁，在台灣以民主方式決定下屆總統時，要如何避免局勢升溫，取決於北京。

包士可表示，要如何降低風險，取決於美國如何跟下一任台灣總統的兩岸政策互動，以及美國是否會出現新總統。