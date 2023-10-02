陸委會重申：兩岸交流循序漸進

據本報「兩岸關係年度大調查」，有八成五民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，另有四成期待經貿關係持續加強，均較去年略增。對此，陸委會以今年來不斷強調的八字箴言「循序漸進、健康有序」作為回應，表示政府致力維繫兩岸溝通聯繫機制，並持續呼籲中共當局應早日放棄片面設定的政治框架及脅迫作為。

陸委會指出，政府秉持循序漸進原則，穩步推動疫後兩岸恢復健康有序交流，在兩岸交通方面，已逐步恢復兩岸「小三通」客運、十個兩岸空運客運定期航班航點及十三個包機航點。

在兩岸人員往來方面，陸委會稱，目前已循序恢復陸籍人士來台從事社會交流、部分商務交流，今年八月廿四日並公布恢復兩岸觀光旅遊之規畫，以助益兩岸經貿關係發展。因此，陸委會認為，自二○一六年五月以來，中共雖片面以政治前提限縮兩岸官方互動，但兩岸之間仍有相當程度的溝通與交流。

陸委會表示，政府致力維繫兩岸溝通聯繫機制，並持續呼籲中共當局應早日放棄片面設定的政治框架及脅迫作為，透過與我方不設前提溝通對話，尋求和平相處之道，才能務實改善兩岸關係。

就兩岸溝通管道，以觀光旅遊為例，今年來陸委會、交通部均曾表示要透過「觀光小兩會」協商，但近期在宣布有關團客開放的兩岸觀光旅遊之規劃時，也表示只要陸方有「正面回應」，即可訂定實施日期。

有涉兩岸官員對本報表示，政府致力維護兩岸既有機制及已生效兩岸協議穩定運作，即使這幾年來，陸方對我官方多是「已讀不回」，但仍會「視情況處理」，且多年累積下來，兩岸也仍有「很多管道可以溝通，不管是大的、小的」，以保障人民權益、兩岸關係穩定發展。