學者：李扁馬執政 兩岸有密使

前總統馬英九及台北市長蔣萬安今年訪問大陸，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，五成六民眾認為對兩岸關係利大於弊。學者及國民黨立委也認為，民調結果代表，兩岸交流、對話「有比沒有好」，民眾都想看到。

淡江大學陸研所榮譽教授趙春山說，國民黨相對其他政黨，更具備和對岸溝通的能力，民眾正面看待馬、蔣出訪，這是國民黨的優勢，但也不是所有國民黨的政治人物都能做到，馬英九是執政時就立下兩岸關係最好的政績、促成「馬習會」等；蔣萬安則是對岸認為跟蔣中正、蔣經國的歷史連結，都是中華文化，就是「中國味」較重，所以都更有機會交流。

趙春山也提及，民眾希望兩岸交流，過去李登輝、陳水扁、馬英九執政時，都有所謂「兩岸密使」，未來兩岸關係要減少衝突，執政者仍應該建立類似管道，才能促進進展。

國民黨立委江啟臣表示，民眾確實認為兩岸要多互動，不過藍營政治人物訪陸後，如果對岸仍繼續文攻武嚇，也會減少交流效果，降低效益，未來藍營訪陸，都應踩穩對等尊嚴、民主原則，以人民利益為優先，讓社會知道交流是為了解決民眾的問題。他也認為，在對岸不放棄武力對台下，自身國防實力仍要加強，是國際互動常理。

國民黨立委陳以信表示，馬英九、蔣萬安的出訪，讓緊繃的兩岸關係出現緩和的扭轉作用，民眾都有感受到。