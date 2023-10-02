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新聞眼／蔡政府要繼續當裝睡的人？

聯合報／ 本報記者羅印冲
共軍侵擾台灣海空域日益頻繁，日前以單日103架次擾台，創下新高，台海依舊兵凶戰危。圖／取自解放軍東部戰區公眾號影片
共軍侵擾台灣海空域日益頻繁，日前以單日103架次擾台，創下新高，台海依舊兵凶戰危。圖／取自解放軍東部戰區公眾號影片

中共軍機日前以單日一○三架次擾台，創下新高，台海依舊兵凶戰危。然據本報調查，高達八成五民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，比去年增加二個百分點，而且即便是民進黨支持者，也有七成四認為兩岸需要維持溝通管道，壓倒性的民意顯示兩岸溝通的重要性，蔡政府難道還要繼續當「裝睡的人」？

美中近年對立日深，華府發動貿易戰加科技戰圍堵北京，但在經歷偵察氣球事件後，已逐漸恢復高層溝通，美國高官訪問北京絡繹於途。從目前態勢看，十一月舊金山ＡＰＥＣ上演拜習會，應無重大阻礙。

全球頭兩號強國都深知溝通才是硬道理，蔡政府自己做不到，卻還要對在野黨赴中國大陸訪問抹上各種顏色，但民意終究還給了他們公道。本報調查顯示，前總統馬英九和台北市長蔣萬安今年的訪陸行，有超過半數的五成六民眾認為對兩岸關係利大於弊，只有一成三持相反看法。

調查也顯示，儘管大陸暫停台灣部分農漁產品輸入，還對台灣發起貿易壁壘調查，仍有四成民眾認為，雙方應持續加強經貿合作，比率最高，僅一成八認為兩岸應降溫。顯然台灣民眾也很清楚，台灣對大陸貿易依賴度居高不下，兩岸當局無法溝通，台商和台灣民眾在大陸遇到問題，無法即時反映和解決，受害的往往還是台灣人。

兩岸欠缺溝通還反映在大陸民間和輿論升起「反台、仇台」論調，國安會前秘書長蘇起日前表示，過去大陸內部的鴿派常說，統一不必急，操之過急反而會傷害到中華復興大業，但現在已聽不到這種鴿派聲音了。最多的論調是，如果台灣與美國持續反中並強化合作，大陸耐心沒有用，反而中華復興大業先受損，或許「長痛不如短痛」。

兩岸溝通是解決台灣當前困境的最佳解方，蔡政府應思考，既有壓倒性的民意支持兩岸對話，台灣也有實際的溝通需求，更應認真看待並積極尋求破冰的可能。如果只會繼續當「裝睡的人」，難保不會有被現實搖醒的一天。

北京 美國 馬英九 國安會 蘇起 拜習會 蔣萬安

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