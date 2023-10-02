2023兩岸關係年度大調查 台獨是兩岸最大變數

本報今年「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數；對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，民眾以負面評價居多，三成八滿意，四成九不滿意。

本報自民國九十九年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向全面評估。調查以一至十分為範圍，評分一至四分代表兩岸關係友好或互利，五至六分代表關係和緩，評分七至十分代表兩岸關係緊張或競爭。

對蔡英文總統處理兩岸關係的評價 資料來源／聯合報系民意調查中心

民間互動 5大領域中較獲好評

民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，但緊張感受較去年趨緩。五大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評，有二成九民眾覺得兩岸民間關係熱絡，較去年增加七個百分點，四成五認為關係和緩，感覺雙方關係低迷者由去年三成一降到二成二。兩岸社會關係平均得分五點四分，為五大領域最獲好評者。

經貿競爭 較去年降3個百分點

經貿現況也是兩岸關係評價相對和緩的項目，雖有四成的人認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態，但比率較去年略降三個百分點，感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由三成二增為三成七，認為兩岸經濟關係互利居多者維持一成六。平均來說，兩岸經貿關係得分六點四分。

相對於兩岸社會互動及經貿關係持續穩定發展，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態，但緊張感受都較去年略微降溫。

兩岸關係天平 資料來源／聯合報系民意調查中心

外交關係 仍是最競爭對立領域

兩岸外交部分，認為兩岸外交處於高度競爭狀態的比率由去年的六成八降至五成六，認為關係和緩者由去年的一成七增加到二成六，僅一成感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分七點三分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者，但較去年減少零點七分。

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近四年都不超過一成，覺得雙方關係穩定者由去年的二成二增加到三成四，感覺台灣與大陸官方處於緊張狀態的人，去年攀升到六成新高，今年降為四成六。平均來說，兩岸官方互動關係得分七點零分，較去年減少零點六分。

軍事關係 認為和緩增到2成9

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾，自一○六年的四成二逐年增加到去年的六成四新高後，今年調查降為五成四；認為關係和緩者由去年的二成一增加到二成九，百分之九感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分七點二分，較去年減少零點五分。

和去年的調查相較，除了經貿關係評價和去年相當外，其他四大領域關係得分都較去年減少零點五到零點七分，顯示民眾對於兩岸敵對或競爭的感受稍有趨緩。

儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為四點五分，評分和去年相當，但較十年前增加一點五分。

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，比率和去年相當；居次的影響因素則是民進黨執政，占一成三；認為大陸不放棄統一及持續軍事威脅者各占百分之九；各有百分之六認為民進黨的大陸政策和明年的總統大選是影響兩岸關係的變數。

調查還發現，對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，民眾仍以負面評價居多，但不滿意比率由去年的五成三降到四成九，滿意比率三成三增加到三成八。

這次調查於九月十二日至十七日晚間進行，成功訪問了一千零七十一位成年人，另六百九十人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。