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親綠民調出爐 七成民眾挺互不隸屬說

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
中華亞太菁英交流協會於18日公布民調結果，顯示近七成民眾支持總統國慶演說的「四個堅持」。(Photo by 簡嘉佑/台灣醒報)
中華亞太菁英交流協會於18日公布民調結果，顯示近七成民眾支持總統國慶演說的「四個堅持」。(Photo by 簡嘉佑/台灣醒報)

民眾黨有望成為台灣第一大在野黨？親綠的中華亞太菁英交流協會公布民調結果，發現有近七成的民眾支持總統蔡英文的「四個堅持」。立委羅致政分析說，國民黨逐漸走向極端、深藍的路線，與主流民意更加脫鉤。學者林廷輝則指出，民眾黨正逐漸吸收淺藍群眾，有望取代國民黨，成為台灣最大在野黨。

多數民意支持總統

中華亞太菁英交流協會於18日公布總統國慶演說與台海局勢的民調。結果顯示，高達6成8的民眾支持總統國慶演說的「四個堅持」，更有高達七成的民眾支持「兩岸互不隸屬」的論點。民調也顯示，有4成8的民眾滿意蔡英文的兩岸政策。而支持「中華民國在台灣72年」論述的民眾約佔半數，但有31%的人選擇不對此表態。

國民黨與民意脫鉤

民進黨立委羅致政對此次民調部分結果感到有些意外。他說，國民黨跟主流民意的落差超過自己的想像，並舉例說明，有七成民眾支持「兩岸互不隸屬」的主張，而國民黨支持者卻僅有36.8%。

中央警察大學公共安全系教授董立文則指出，不理解國民黨為何否認對兩岸互不隸屬的主張。國民黨過去就模糊地說過兩岸互不隸屬。他強調，國民黨過去曾提出「互不承認主權、互不否認自權」的主張，這個「互不」的前提就指出中華民國與中華人民共和國同時存在，如今國民黨卻因為政黨之爭拋棄了過往的主張。

民眾黨將成最大在野

台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，民調顯示，支持國民黨者佔所有受訪者11.6%，台灣民眾黨的支持者則有8.5%，其中，民眾黨與國民黨支持者人數相當。而國民黨正朝向激進化的方向前進，不認同深藍理念的民眾可能轉向成為台灣民眾黨的能量。

他說，民調結果也顯示民眾黨支持扮演著理性的角色，與主流民意之間沒有太大的背離，強調在這個趨勢下，民眾黨在未來可能取代國民黨成為台灣的第一大在野黨。

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