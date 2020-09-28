快訊

歐陽娜娜登央視唱「我的祖國」挨批 IG發文認「操碎了心」

離譜！男童不聽話 公托老師竟扳頭、放烏龜全身爬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐巧芯喊女性當兵、恢復徵兵制！替代役議員秒閃 網笑「超俗辣」

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市議員徐巧芯、民進黨桃園市議員王浩宇。 圖／取自三立網路政論節目「94要客訴」
台北市議員徐巧芯、民進黨桃園市議員王浩宇。 圖／取自三立網路政論節目「94要客訴」

中共軍方近期頻派機艦擾台，台海軍事衝突可能性升高，最新民調顯示大多數台灣人相信，如果中國武力犯台，美軍可能協防台灣。台北市議員徐巧芯在網路節目上提出兵制應該需要調整，一是募兵制應該全面調回徵兵制，二是女性也應該要當兵，沒想到現場的民進黨桃園市議員王浩宇當面拒絕「我沒有要喔」，笑翻PTT網友，紛紛留言「超俗辣」、「笑死」。

台灣民意基金會今天發布最新民調，在20歲以上台灣成年人中，高達60%的人認為當中共武力犯台時，美國可能出兵協防台灣，33%的人不以為然；另外有49%的人對國軍有效防衛台灣的能力有信心，45%的人沒信心。

今日三立電視製播的網路政論節目「94要客訴」中，徐巧芯一段談及兩岸軍事的內容，被PTT網友記錄成逐字稿。徐巧芯認為現階段台灣兵制需要調整，「我覺得現在募兵制應該全面調回徵兵制，包括女性也應該要當兵，我自己也願意！」，並cue王浩宇「尤其浩宇剛才也有講，他是替代役嘛！」

不料，王浩宇當場拒絕「我沒有要喔！」，徐巧芯順勢大酸曾是替代役的王浩宇「如果今天真的要打起來，其實你對很多軍事方面的東西都不嫻熟，那這樣的話我們的國力也沒辦法增強」。

網友一面倒狂笑王浩宇「佛地魔超廢，被女生嗆當兵」、「民進黨的不愛國嗎？怎麼不當兵呢？」，還有人希望以後國軍都去綠營的造勢場合擺攤募兵。

徐巧芯此番說法表態願意親自上戰場，被網友推爆「推一個，反觀那些鍵盤阿兵宅男」、「打仗不會管你男女的，台灣本來就該男女都當兵」，也有人反應「基本上準戰爭區域像台灣這麼閃兵的國家很少」、甚至有人許願「蔡總統表態支持的話更好」。

徐巧芯 王浩宇 民調 募兵制 PTT

延伸閱讀

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

兩岸開戰感受度10年新高 蘇揆：國人深深厭惡中國

罷免王浩宇衝25日前破三萬連署 「罷王快送」服務上線

吃豬睪丸體力好是長輩失言？徐巧芯諷陳時中成民俗專家

相關新聞

徐巧芯喊女性當兵、恢復徵兵制！替代役議員秒閃 網笑「超俗辣」

中共機艦近期頻派機艦擾台，台海軍事衝突可能性升高，最新民調顯示大多數台灣人相信，如果中國武力犯台，美軍可能協防台灣。台北市議員徐巧芯在網路節目上提出兵制應該需要調整，一是募兵制應該全面調回徵兵制...

吳釗燮：台海緊張起因中國外交打壓、軍事威脅

外交部長吳釗燮今天在立法院強調，台海軍事衝突可能性升高，起因於中國對台灣的外交打壓、軍事威脅，即使共機跨越台海中線，台灣...

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

台灣民意基金會今天發布最新民調，其中在20歲以上台灣成年人中，高達六成認為當中共武力犯台時，美國可能出兵協防台灣，三成三...

兩岸開戰感受度10年新高 蘇揆：國人深深厭惡中國

本報連續10年進行「兩岸關係年度大調查」，最新結果顯示民眾對兩岸官方關係及軍事競爭關係的評價轉趨惡化，其中，民眾對於兩岸...

【總編開箱】兩岸政經軍事全趨緊，寄希望於大陸人民？

聯合報從十年前起，年年針對兩岸關係民意大調查，今年的結果頗值得玩味。在兩岸關係和戰天平量表上，由於政經、軍事、外交、社會全面趨向緊張競爭，雖然民眾多半認為兩岸開戰可能性低，但天平的指針相當大幅度地往開戰方向擺動，完全表達了民眾不樂見戰爭發生，又擔心戰爭成真的心情。

藍：蔡政府鴕鳥政策埋隱憂

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對兩岸官方關係及軍事競爭關係的評價都創新高，不過仍有近五成支持蔡總統對於兩岸關係的處...

總統府：大陸應負穩定和平責任

針對聯合報「兩岸關係年度大調查」，總統府表示，「和平、對等、民主、對話」依然是政府處理兩岸關係所堅持的原則，台灣會持續與理...

新聞眼／兩岸急務 不讓天平向戰端傾斜

聯合報從二○一○年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對兩岸關係的看法。今年調查顯示，民眾對兩岸官方及軍...

51％盼「台灣前途」維持現狀 西進意願溜滑梯

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對於台灣前途的看法仍以主張「永遠維持現狀」為主流，比率為五成一；不過，主張急獨和緩獨...

觀察站／兩岸緩衝劑 政治不應犧牲民間交流

近期台美關係拉近、台海情勢升溫，兩岸官方尖銳對立。「兩岸關係年度大調查」結果顯示，民眾對大陸政府和人民的觀感呈現巨大落差...

就怕擦槍走火 工商界：兩岸和平發展最有利

本報最新調查，台灣民眾主張急獨、急統者都比去年明顯增加，不僅對大陸好感降低，赴陸發展意願也降低，對此，工商團體均表示，有...

兩岸軍事競爭惡化 官方關係轉趨緊張

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對兩岸官方關係及軍事競爭關係的評價都轉趨惡化，創歷次調查新高。不過，四成八支持蔡英文...

熱門新聞

不滿被矮化 陳其邁串連六都市長發聲明籲改正國籍名

遠見大調查／縣市總體競爭力：新竹市奪冠成黑馬、北市首度落居第二

全球市長聯盟矮化台灣 吳釗燮：已更正 我們爭取成功了

51％盼「台灣前途」維持現狀 西進意願溜滑梯

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。