徐巧芯喊女性當兵、恢復徵兵制！替代役議員秒閃 網笑「超俗辣」

中共軍方近期頻派機艦擾台，台海軍事衝突可能性升高，最新民調顯示大多數台灣人相信，如果中國武力犯台，美軍可能協防台灣。台北市議員徐巧芯在網路節目上提出兵制應該需要調整，一是募兵制應該全面調回徵兵制，二是女性也應該要當兵，沒想到現場的民進黨桃園市議員王浩宇當面拒絕「我沒有要喔」，笑翻PTT網友，紛紛留言「超俗辣」、「笑死」。

台灣民意基金會今天發布最新民調，在20歲以上台灣成年人中，高達60%的人認為當中共武力犯台時，美國可能出兵協防台灣，33%的人不以為然；另外有49%的人對國軍有效防衛台灣的能力有信心，45%的人沒信心。

今日三立電視製播的網路政論節目「94要客訴」中，徐巧芯一段談及兩岸軍事的內容，被PTT網友記錄成逐字稿。徐巧芯認為現階段台灣兵制需要調整，「我覺得現在募兵制應該全面調回徵兵制，包括女性也應該要當兵，我自己也願意！」，並cue王浩宇「尤其浩宇剛才也有講，他是替代役嘛！」

不料，王浩宇當場拒絕「我沒有要喔！」，徐巧芯順勢大酸曾是替代役的王浩宇「如果今天真的要打起來，其實你對很多軍事方面的東西都不嫻熟，那這樣的話我們的國力也沒辦法增強」。

網友一面倒狂笑王浩宇「佛地魔超廢，被女生嗆當兵」、「民進黨的不愛國嗎？怎麼不當兵呢？」，還有人希望以後國軍都去綠營的造勢場合擺攤募兵。

徐巧芯此番說法表態願意親自上戰場，被網友推爆「推一個，反觀那些鍵盤阿兵宅男」、「打仗不會管你男女的，台灣本來就該男女都當兵」，也有人反應「基本上準戰爭區域像台灣這麼閃兵的國家很少」、甚至有人許願「蔡總統表態支持的話更好」。