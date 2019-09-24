兩岸關係年度大調查 軍事緊張新高

2019-09-24 00:52 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



本報兩岸關係年度調查發現，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾由去年的四成六增加到五成。圖為國軍年度「漢光演習」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

本報兩岸關係年度調查發現，國人對於兩岸政治、軍事與外交關係的評價未見起色，但美中貿易大戰反而讓兩岸經貿關係評價略見好轉，感覺兩岸既競爭又互利者變多了。對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，雖然滿意者較一○五年剛上任時的三成一，略升為三成八，但不滿意者仍超過五成。

本報自九十九年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法，今年已邁入第十年。本調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以一至十分為範圍，評分一至四分代表兩岸關係友善或互利，五至六分代表關係和緩，評分七至十分代表兩岸關係緊張或競爭。

調查結果顯示，五大領域中，仍以兩岸民間互動現況較獲好評，三成二民眾覺得兩岸民間關係熱絡，四成三認為關係和緩，二成一感覺雙方關係低迷。兩岸社會關係平均得分五點四分，為五大領域中最獲好評者。

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外交關係 仍最競爭對立

相對於兩岸社會互動關係持續穩定發展，民眾多認為兩岸在政治對立、軍事競爭與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態，經貿關係則由偏競爭居多趨向和緩。

兩岸外交部分，調查於索羅門宣布與我斷交前完成，當時雖有六成二民眾認為兩岸外交處於高度競爭狀態，比率較去年減少五個百分點，但較馬政府時期增加十三個百分點以上；認為關係和緩者則由去年的一成七增加到二成三，僅百分之九感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分七點四分，仍是五大領域中兩岸關係最競爭對立者。

官方關係 趨勢走向低迷

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近四年都維持在一成一左右；認為雙方關係穩定者則由去年的二成九增為三成二；感覺台灣與大陸官方處於低迷狀態的人略增為四成九。平均來說，兩岸官方互動關係得分七點零分，較馬政府時期平均得分五點五分高，顯示民眾認為兩岸官方互動的趨勢走向低迷。

經貿關係 評價略見好轉

民眾對兩岸經貿關係的評價自一○三年以來均以偏競爭居多，今年外有美中貿易大戰，認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態者反而由去年的四成五降到三成七；覺得兩岸既競爭又互利者則由三成上升到三成七，為歷次調查新高；認為兩岸經濟關係互利居多者也由一成六增加到一成九。平均來說，兩岸經貿關係得分六點二分，是一年來評價變動最多的指標。

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾由去年的四成六增加到五成，為歷次調查新高；三成二認為關係和緩，感覺軍事關係友好者維持一成左右。平均來說，兩岸軍事關係得分六點九分，相較馬政府時期平均得分六點零分高，顯示民眾認為蔡政府時期的軍事關係更為緊張。

和去年的調查相較，民眾對兩岸經貿競爭關係的評價稍緩，平均分數較去年減少零點四分；兩岸政治、軍事、外交與社會關係的評價則相對持平，變動在零點一至零點三分左右。

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開戰性低 台獨最大變數

儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為三點六分，評分和去年相同。

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的可能因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，且比率由去年的二成五上升到三成，居次的影響因素，各有百分之九民眾主動提到香港反送中運動與民進黨執政。覺得民進黨大陸政策可能讓兩岸關係生變的比率維持百分之八，百分之六認為明年總統大選將是影響兩岸關係的變數。

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調查發現，民眾對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現評價，前三年是好評逐年下滑趨勢，由一○五年的三成一、一○六年的二成六降為一○七年的一成九，負評則由四成八逐年增為六成八。今年，民眾對於蔡總統處理兩岸關係的表現雖然還是以負評居多，五成一不滿意，但好評已回升至三成八，一成二無意見。

這次調查於九月十日至九月十二日晚間進行，成功訪問一千零四十三位成年人，另七百零二人拒訪；在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。