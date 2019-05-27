兩難卡關…大園海軍基地 救急破局

民航局表示2035年將小港機場定位為廉航的主要發展基地，如此可跟桃園機場做出區隔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園機場塞機嚴重，桃園機場公司原本評估重啟大園海軍基地，作為放置飛機或廉價航空基地討論。不過桃機公司董事長王明德說，四月底邀國防部、民航局、桃市府、桃園機場航空公司代表聯席會（航聯會）等商議此事，因事涉土地徵收、道路拓寬等，「最後決定放棄」，靠海軍基地救急確定無望。

桃園市府也說，規畫涉及土地徵收、道路拓寬等與地方相關，市府希望能有更多深入討論與更完整配套才能執行。市府說，海軍基地屬國防部用地，關鍵仍在國防部是否釋出，另外，若在海軍基地設置機棚供飛機停放，配套包含拓寬周邊道路都待評估。

大園海軍基地位於桃園機場南側，民國初期為空軍五聯隊基地，二○○九年為配合桃園航空城，計畫為航空城用地，目前仍為國防部用地由民航局代管，等到第三跑道環評結束、區段徵收後，產權才會移給交通部，民航局仍需出資四百億向國防部購買。

近來業界開始有呼聲盼能重啟海軍基地民用可行性，作為停放飛機或以廉價航空為主的基地。王明德表示，今年過夜機坪壓力愈來愈大，航聯會也建議移往海軍基地，由於南跑道往海軍基地，也會牽涉機場南邊桃五線拓寬的問題，桃園市長鄭文燦也願幫忙。但上月底討論後決定放棄，回過頭來要求桃機內部加速整建。