新聞眼／拚觀光？夜難眠？機場宵禁鬆綁 民意拔河

高雄小港機場宵禁問題，很難吸引歐美航空公司進駐。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中及高雄機場因有宵禁，運能受限，民航局規畫小港機場發展為廉航中心，同樣也會碰到宵禁問題。不過，對於解除或是縮短宵禁，周邊的居民大多持保留態度，擔心生活品質受影響。

台中市沙鹿區西勢里與公明里就在台中機場旁，西勢里長蔡坤地表示，宵禁時間縮短，飛機晚上起降聲音更明顯，民航局至今沒和里民開說明會，也沒提配套措施，如隔音或減音，他和里民當然反對。公明里長蔡水松也說，溝通很重要，一定要先和里民達成共識。

台中市政府觀光旅遊局表示，站在發展觀光立場當然樂觀宵禁時間縮短，有助搭機人數和需求。

住在小港機場附近已廿多年的劉小姐說，住久了已習慣有飛機的聲音，因有獲空調、防音門窗等噪音防制設施補助，附近小學也有補助裝設防音窗，門窗關起來後，還算安靜。但她說，雖然她可以接受，但很多街坊鄰居還是有顧慮，要取消宵禁，可能還需要一段時間溝通。

住在機場附近十多年的郭先生說，印象中政府並未跟他們溝通取消宵禁，身為居民當然不希望增加噪音，破壞生活品質。

高雄航空站副主任孫翼中說，如能解除宵禁，對機場發展是有益的，有助增加貨機運量。但高雄機場離市區近，若要解除宵禁，需先取得居民共識。

小港機場一九六五年啟用，孫說，一開始也沒宵禁，但隨航班增加，夜間起降影響民眾睡眠，當時沒有回饋金、補償金等機制，居民揚言包圍機場，在民國七十幾年時實施宵禁。每日零時至上午六點半禁止飛機起降，因無法廿四小時營運，九○年代起即曾研議遷移，但至今未有定論。