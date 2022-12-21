民進黨苦吞選舉敗仗只剩5縣市 苦苓揭16大致命原因：不輸才怪！

隨著12月18日嘉義市長選舉結束，2022九合一選舉全部落幕。這次選舉民進黨慘敗，只剩原本執政的四縣市嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，外加新攻下的澎湖縣，總統蔡英文辭去黨主席一職為敗選負責。作家苦苓分析民進黨敗選的原因至少有16個，引發大批網友熱議。

苦苓日前在臉書上寫道，既然民進黨「死也不肯」真心檢討，那就由他這個多管閒事的局外人來說明，並列出下列16個原因：

一、想選的偏偏不給選（連初選都沒），不想選的硬是叫去選； 二、學位一個一個被取消了，那個「供應」學位的卻什麼事都沒有； 三、任滿的自認做得好，居然就幫選民「指定」起接班人來了； 四、就算防疫做得還可以，紓困卻沒有幫到許多真正困難的人； 五、公投要綁大選就綁、要脫鈎就脫、要再綁就綁，隨便你們怎麼玩； 六、明明兵役要延長，又吞吞吐吐拖拖拉拉，搞得人心惶惶； 七、「房市三箭」六年只射出半枝，許多人一天比一天住不起房子； 八、攻擊對手不擇手段，竟然牽連祖宗三代，還殃及無辜第三者； 九、不成比例鋪天蓋地猛打高虹安，好像其他地方都沒在選舉了； 十、治安敗壞、詐騙橫行，檢警卻在不斷出入各種「會館」； 十一、膽敢拿民進黨的公信力去和大學、大企業、宗教團體對賭； 十二、任意幫對方戴「紅帽子」，卻忘了自己身上也沾到過紅色； 十三、院長帶著部長成天跟立委拍桌吵架，態度傲慢、不受監督； 十四、總統搞「自閉」，不理媒體，什麼事都不出來跟民眾溝通； 十五、槍口聯合對外都還來不及，自己人卻忙著在背後放暗箭； 十六、再怎麼支持民進黨的人，這下也很難理直氣壯的幫民進黨講話。

苦苓說，以上16點問題導致民進黨「不輸才怪！」，又說「族繁不及備載」，呼籲粉絲們可以自由添加理由，「看能不能加到100條，好來喚醒『裝睡的』民進黨」。苦苓補充，自己仍然是永遠的「台灣派」，至於對民進黨，目前還在「留校察看」中。

貼文一出，大批網友暴動了，「第七點我最痛恨，房價離譜到一個不行，是要年輕人怎活下去，每樣東西都貴到不行」、「施政滿意度高的縣市也敗選！靠北什麼都無效」、「苦大師實在是太中肯了」、「完全執政，完全傲慢；背離民心，重回再野；苦民所苦，找回初心」。

有網友繼續接龍，「苦大哥，我幫你補充第十七條，太多內行黨政高層狠賺疫苗跟快篩股票」、「放任側翼媒體人胡打亂打，攪亂整個選舉節奏…不輸才怪!」、「少子化嚴重，國小國高中大學，教育方面整併精簡，仍無作為…不輸才怪！」、「年節火車票難訂，高速公路塞車，交通仍無進展…不輸才怪！」、「通姦除罪化，離婚率一直拉高，婚姻亂七八糟…不輸才怪！」、「農漁產大量滯銷，無法外銷出國外，政府行銷失敗…不輸才怪！」、「空屋率居高不下，空屋稅一直不過，打房效果不彰…不輸才怪！」、「年輕人看不到台灣未來…不輸才怪！」。

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