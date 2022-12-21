高市小內閣微調 給新生代舞台

高雄市長陳其邁即將展開第二任期，昨天公布人事調整案，新聞局長董建宏歸建中興大學，遺缺由行政暨國際處長項賓和接任，行國處長一職由市府發言人張硯卿接棒，觀光局長周玲妏轉任高雄市工策會總幹事，未尋求連任的民進黨市議員高閔琳接任觀光局長。微調名單符合陳其邁穩定原則，也給新生代舞台。

陳其邁昨天主持本屆任內最後一次市政會議，小內閣總辭拍畢業照。陳其邁對小內閣調整作業低調、保密到家，避免增加干擾，一切訴求穩定，要讓團隊無縫接軌，適才適所，也願給年輕人機會。

高雄市政府發言人張硯卿接任行政暨國際處處長一職。記者林巧璉／攝影

此次調整亮點包含進市府4個月的張硯卿被拔擢當行國處長，行國處有2大重點，一部分是對內的幕僚、後勤事務，一部分是對外交涉的國際事務，要有出色的溝通協調能力。張硯卿年僅32歲，曾任新聞台政治組長、主播，張在議會定期會、市長競選期間，對新聞輿情回應參與深，讓陳其邁看見她的積極態度。

54歲項賓和是資深媒體人，早年在電視台服務，曾任蘋果日報高雄特派員，熟悉媒體生態，日前陪陳其邁出訪日本東京，項的行事穩重、謹慎，和陳其邁風格很合拍。

高雄市觀光局長周玲妏調任高雄市工策會總幹事。記者林巧璉／翻攝

周玲妏調任高雄市工策會總幹事，該職務目前由經發局長廖泰翔兼任，周曾任4屆高雄市議員，找資源能力一流，她說，新職務會自由許多，從拚觀光改扛招商重責。市府同仁認為，周性格爽朗，對拚經濟應能得心應手，如魚得水發揮。

民進黨市議員郭建盟說，從小內閣調動幅度觀察，陳其邁以全力衝市政為最大考量，兼顧派系平衡、提攜年輕人。陳其邁沒急於培養直屬勢力，將各方人才拉成自己人，對穩定市政有正面作用。

民進黨高雄市議員高閔琳接任高雄市觀光局長一職，高曾3度出任陳其邁競選團隊發言人。本報資料照片

國民黨市議員邱于軒聽聞高閔琳接任觀光局長，她說「當議員跟當局處首長不同喔！」期待高未來能與議員間有良好溝通。市議員簡煥宗與高有好交情，他稱讚高外語能力強，6年前參訪法國馬賽港，高閔琳一口流利法語讓人印象深刻，看好高能勝任新角色，將高雄品牌推向國際。

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