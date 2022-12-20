新北議會龍頭之爭…藍蔣陳配拚連任 綠人選未定

新北市議會藍綠黨團正在醞釀爭奪議長和副議長寶座，國民黨已決定由現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源拚連任。民進黨團要以小搏大，名單明天送黨中央，但目前難產，其中17席45歲以下議員希望跨派系發聲，推舉現任議員戴瑋姍登記參選副議長，她仍在考慮；議長部分暫無人登記或表態，黨團總召陳啟能被視為可能人選，他曾說黨中央有需要，他就站出來。

新北市議會共66席，國民黨拿下32席、民進黨28席、民眾黨1席，而無黨聯盟和無黨籍有5席，成為藍綠爭取議長、副議長寶座兵家必爭之地。

議會民進黨團12月16日開會討論議長、副議長和黨團總召選舉登記流程，28席年輕議員占6成約17席黨團生態改變，這些年輕議員希望帶來新氣象。有人提議可透過聯誼性質的方式跨派系合作，讓年輕又有戰鬥力的議員聲音能被聽見，也讓彼此也有更大的發揮空間。

市議員當選人林秉宥說，在舊有黨團運作下，年輕議員較少有表現機會，不過現在議會有像準議員卓冠廷這樣明星級戰力，如果跨派系合作能做得好，相信能更好的監督市府施政。目前民進黨團議長、副議長分開登記，戴瑋姍是連任的年輕議員，能與男性議長參選人互補，兼具多元性，多數年輕議員都認為她是很好的人選。

戴瑋姍回應，民進黨新北議員選舉結果成長3席，比2018年還好，不過綠營在全台選戰中失利，主要原因是中間選民跟年輕選票沒站出來。大家可能認為民進黨需要塑造年輕的形象，發出年輕聲音，才會有推舉年輕人做副議長的想法，也算是一個宣示。謝謝同儕對她4年來表現的肯定，不過這個重責大任，副議長代表黨的形象，她正考慮中。

另外，民進黨團總召目前僅有鄭宇恩登記參選。她也說，自己曾任副召集人、書記長，對黨團運作有一定了解，也希望能爭取黨團支持，有機會擔任總召，讓黨團有新氣象，給新科議員更多發揮空間。

不過因民進黨團人數未過半，也未與無黨聯盟協商，多數人並不看好結果，資深議員尚未表態或登記參選。如果無人登記，將由黨中央指派參選，最遲12月23日確定參選人。

國民黨目前由議長蔣根煌、副議長陳鴻源同額登記，不必初選。國民黨32席也未過半，市黨部將積極爭取民眾黨、無黨團聯盟支持，希望以穩健多數讓蔣、陳連任。

新北市黨部主委黃志雄表示，黨團幹部明文規定第一會期都是由黨部指派，目前首要目標是先順利完成議長、副議長選舉，接下來再決定黨團書記長與幹部人選。

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