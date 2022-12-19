小內閣今第一波公布5人 高虹安找蔡麗清任副手：借重法治長才

民眾黨新竹市長當選人高虹安今開記者會公布第一波小內閣人事名單，包括副市長、秘書長及教育、民政、地政等三位處長在內共五名人選；其中，副市長一職將由高檢署檢察官蔡麗清出任，但蔡因公務未到記者會現場。高虹安說，將借重蔡在法治方面的長才和公務體系經驗，為市政帶來不一樣的城市治理哲學和創新思維。

除了蔡麗清出任副市長，及先前已公布將由台北市府地政局長張治祥所出任的秘書長外，地政處長一職將由現任台中市政府地政局專門委員何憲棋出任、教育處長一職由現任新竹縣中正國中校長童鳳嬌出任、民政處長一職由前新竹市長許明財市長室秘書嚴翊琦出任。

高虹安表示，這次所公布團隊成員有熟悉在地新竹市政的人選，也有從其他直轄市挖角而來的優秀事務官，但最大的共同點就是都具優異的專業能力、熟稔公共事務及政府行政經驗，在幹練老將跟心血的共同合作下，將可為市府團隊帶來一番新氣象，將全速投入為新竹所規畫的城市UpGrade之中。

蔡麗清是司法官43期，曾任士林地檢署檢察官、高雄地方檢察署檢察官、高等檢察署檢察官及法務部法制司調部辦事檢察官。偵辦過「跨境電信詐騙犯罪」、「校園黑幫」、 「戰略性高科技貨品非法交易犯罪」、「國內航線船舶違法運送出口保稅貨物回流本島」等社會矚目案件，並獲行政院長、法務部長公開表揚。

張治祥曾任財政部國有財產局台灣南區辦事處課長、台灣土地銀行襄理、財政部國有財產局組長、財政部國有財產署中區分署分署長、台北市政府財政局副局長、台中市政府地政局局長、台北市政府地政局局長等職務。

張治祥曾獲2010年行政院模範公務員，2014年擔任台中市政府地政局長職務期間，改善公告土地現值暨地價均衡性、建立公辦市地重畫為原則的審查機制、成功推動烏日前竹及九德地區區段徵收。2018年轉任台北市府地政局長，協助推動地政士申請開業登記免書證及線上辧；全國首創實價登錄資訊隔日揭露、預售建案契約全面納管、與平台業者聯手源頭管理減少非法廣告，完成社子島區段徵收開發案二階環評通過，連續四年蟬聯內政部地政業務考評第一名。

童鳳嬌曾任國高中（英文、國文）老師、新竹縣府教育局學管科輔導員、竹縣精華國中校長、竹縣新豐國中校長、竹縣中正國中校長、國立清華大學教育系兼任助理教授。並榮獲2015年教育部教學卓越金質獎、2016年教育部校長領導卓越獎，也曾獲聘為獲聘為2021年教育部總統教育獎訪視委員、2021年教育部國民中小學暑期英語營隊委員。專長於營造學校特色和教育特色。

何憲棋曾任台北縣政府地政局課員及視導、台中縣政府地政局科長、內政部地政司視察、台中市政府地政局科長、台中市政府地政局專門委員。於台中市府地政局專門委員任內，全國首創提出「共好開發」策略架構，藉由公開、透明的溝通策略，重新取得地主對政府的信任，支持區段徵收開發，並訂定全國最完善安置計畫。烏日前竹區段徵收案，訂定全國最完善安置計畫，提出8大安置措施，包括「一分配戶一住宅單元」、「房租補助費」、「社會住宅安置」及「臨時中繼住宅安置」等8項，並提供1公頃住宅區，預計可興建300戶社會住宅，落實居住正義。

嚴翊琦曾任2009年至2014年新竹市政府市長室機要秘書、立法委員呂學樟辦公室秘書。 高虹安今公布第一波小內閣人事名單，台北市府地政局長張治祥將出任竹市府秘書長。圖／高虹安提供 新竹市府民政處長一職由前新竹市長許明財市長室秘書嚴翊琦出任。圖／高虹安提供 新竹市府地政處長一職將由現任台中市政府地政局專門委員何憲棋出任。圖／高虹安提供 高虹安今公布第一波小內閣人事名單，副市長一職將由高檢署檢察官蔡麗清出任。圖／高虹安提供 高虹安今公布第一波小內閣人事名單，由台北市府地政局長張治祥（右二）所出任的秘書長，地政處長一職將由現任台中市政府地政局專門委員何憲棋（右一）出任、教育處長一職由現任新竹縣中正國中校長童鳳嬌（左二）出任、民政處長一職由前新竹市長許明財市長室秘書嚴翊琦（左一）出任。記者王駿杰／攝影

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