世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

今年九合一大選已落幕兩個多禮拜，近日國民黨台北市議員徐巧芯喊出「世代交替」，引發各界關注。攤開中選會公布的各縣市39歲以下議員當選人資料，確實可看出年輕議員當選人增長的趨勢，其中今年39歲以下年輕議員占比最高的前五名縣市，分別是嘉義市、新竹市、台北市、基隆市、新北市，其中台北市更是六都之首，顯示世代交替浪潮正在來襲。

統計中選會數據，可發現今年39歲以下的年輕議員當選人占比，其中嘉義市以34.7%占比居全台之冠，其次是新竹市的32.3%，接著是台北市31.1%、基隆市29%、新北市25.7%，年輕議員占比最高的前五名縣市，有4名就在北部。

至於哪個縣市的年輕議員較少，分別是連江縣0%、台東縣3.3%、宜蘭縣5.9%以及雲林縣的7%，今年這4個縣市的39歲以下議員當選人占比都沒超過10%，連江縣更是連續兩屆九合一選舉掛0。

在六都表現部分，台北市的年輕議員占比為31.1%位居六都之首，接著分別是新北市25.7%、台南市24.5%、台中市23%、桃園市22.2%、高雄市12.3%。值得注意的是，台北、新北、桃園、台中、台南在3屆九合一選舉的占比都有攀升，但唯獨今年高雄市年輕議員占比下降至12.3%，相比2018年的22.7%，減少了10.4個百分點。

至於今年哪個縣市議員當選人最為年長，從以上圖表可以看出端倪，60歲以上議會當選人占比最高的五個縣市，分別是澎湖縣47.3%、屏東縣45.4%、苗栗縣44.7%、新竹縣44.4%以及宜蘭縣的35.2%，而50至59歲的中年議員當選人占比前5名縣市，則是連江縣55.5%、台東縣43.3%、花蓮縣42.4%、宜蘭縣38.2%和南投縣35.1%。

相反來說，新北市、台北市、桃園市、台中市中老年議員當選人較少，60歲以上和50至59歲的占比相加起來，都沒有超過50%。

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