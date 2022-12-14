李泰興將任北市府秘書長 自許努力為國家人民做事

新北市長侯友宜今天感謝將任台北市府秘書長的新北財政局長李泰興，任內推動公辦都市更新、土地開發，活化運用既有資產。李泰興說，國家很照顧公務員，因此，應努力服務人民。

台北市長當選人蔣萬安12日公布首波小內閣成員，包含副市長李四川、秘書長李泰興，及北市首名女性都市發展局長王玉芬；3人都有新北市府服務經歷，李泰興是現任新北市府財政局長。

李泰興今天在市政會議提出任內最後一次專題報告指出，110年度加強地方稅收高達新台幣686億元，創下新高。另外，公共建設用地基金，加速取得用地讓工程可以提前施做，減少地價調漲影響，降低工料上漲衝擊。

侯友宜肯定李泰興任內貢獻，有為有守，穩定財政紀律、撙節開支，也活化廳舍與公有土地，調整法令彈性運用，讓財政紀律優良，可以在110年度市府收支有新台幣17億元結餘，甚至減債61億元。

侯友宜表示，國家人才都為國家所用；樂見李泰興被延攬為北市府秘書長，相信以他的長才，可以發揮整合各局處能量，協助市長蔣萬安邁向國際化，並與新北市共同生活圈攜手合作，被延攬也是新北市的榮耀。

李泰興於會中發表感言表示，外界社會對公務員的容錯率很低，大家面對壓力都很大。他感謝在新北服務期間侯友宜力挺。尤其，公務員要做好一件事情，必須長官支持與各局處配合招商、都更等。

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