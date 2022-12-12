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陳其邁連任不辦就職典禮 簡單宣誓後立馬開市政會議

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
陳其邁連任高雄市長，12月25日確定不辦就職典禮，沒邀請外賓，當天上午在市府10樓會議室安排簡單宣誓儀式，接著馬上開市政會議。本報資料照片
陳其邁連任高雄市長，12月25日確定不辦就職典禮，沒邀請外賓，當天上午在市府10樓會議室安排簡單宣誓儀式，接著馬上開市政會議。本報資料照片

高雄市長陳其邁以76萬6147票連任成功，但綠營整體戰績慘敗，陳其邁臨危受命接下民進黨代理黨主席，強調要謙卑檢討找回民心。陳其邁12月25日確定不辦就職典禮，沒邀請外賓，當天上午在市府10樓會議室安排簡單宣誓儀式，接著馬上開市政會議，立即上工。

高雄市政府表示，市長陳其邁很早便指示不辦就職典禮，因為是連任團隊，小內閣變動不大，以市政穩定推動為原則，省去一些熱鬧形式、排場，簡單宣誓就職後，一坐下來馬上能開第一次市政會議，很符合陳其邁明快作風。

不辦就職典禮，沒有邀請外賓等作業，市府節省不少籌備時間。同一天也是高雄市議會新一屆65名議員宣誓就職，當天上午就職後隨即投票改選正副議長，高雄市正副議長選舉藍綠選情詭譎，當天高雄市議會龍頭選舉是地方焦點。

陳其邁連任高雄市長，12月25日確定不辦就職典禮，沒邀請外賓，當天上午在市府10樓會議室安排簡單宣誓儀式，接著馬上開市政會議。本報資料照片
陳其邁連任高雄市長，12月25日確定不辦就職典禮，沒邀請外賓，當天上午在市府10樓會議室安排簡單宣誓儀式，接著馬上開市政會議。本報資料照片

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