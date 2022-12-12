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蔣萬安向侯友宜借將 雙北合作起手式

聯合報／ 記者潘才鉉／台北報導
現任新北財政局長李泰興，將擔任蔣市府的秘書長。本報資料照片
現任新北財政局長李泰興，將擔任蔣市府的秘書長。本報資料照片

台北市有近半住宅是超過40年的老屋，危老重建、都市更新成為新市長重要課題；新市府工務團隊成員成為市長當選人蔣萬安布局小內閣重中之重任務，今天除公布其中一名副市長為擅長工務李四川，柯市府都發局長黃一平則轉任工務局長；市府秘書長則向新北市長侯友宜借將，由新北財政局長李泰興擔任。

李泰興出身行政院主計處，升到主計處第一局副局長後，調交通部會計長，之後派台中港務局局長、台灣港務公司總經理再回到交通部任技監、參事、主任秘書。4年前侯友宜當選市長後，請他擔任財政局長，這次蔣萬安向侯市府借將，看中的是李泰興跨區協調能力及財金專業，未來可處理首都複雜的預算編列問題，而此人事案也被視為蔣萬安、侯友宜雙北市長合作的起手式。

蔣萬安今公布10名小內閣成員，除李四川、李泰興、黃一平外，已曝光的包括民政局長陳永德、環保局長吳盛忠等；柯市府觀傳局長劉奕霆、文化局長李麗珠已確定都不會留任。發言人羅旺哲會在下一波名單才公布。

外傳蔣萬安競選總幹事、立委林奕華可能是其中一名副市長，蔣萬安維持低調表示，人事作業進行非常順利，今天第一波人事名單公布，大家就知道了。

據了解，蔣萬安團隊今天上午將以新聞稿方式公布名單。蔣辦說，往例都是以新聞稿說明，蔣今天無公開行程，未安排受訪，所有成員也留待交接典禮再公開亮相。外界解讀，以新聞稿公布小內閣人選是盼外界更著重小內閣的專業。

曾任新北及高雄市副市長的李四川，在北市服務25年，曾任衛工處長、新工處長，行政經驗豐富，蔣萬安選舉時拋出都更處升格為都更局計畫，李四川的工務專業將可發揮。黃一平曾任新北市城鄉局長、台北市工務局副局長、都發局長，接掌工務局後將成李四川倚重的助手。原工務局長林志峯，今年10月因家庭因素轉任參事並暫代局長，將留任繼續發揮工務專長。

民政局長由此次不選連任的「七連霸」議員陳永德出任，陳永德熟稔地方事務及里長相關業務，容易上手；環保局長則是前市長郝龍斌時代的環保局長、後來擔任環保署水質保護處長的「空保大將」吳盛忠。

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