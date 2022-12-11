《選舉交通政見》Gogoro難實現？ 月票制度受肯定

九合一選舉，多位候選人提供各種交通政見，政策是否付諸實現，是民眾關注的基點，綜合採訪專家學者後，北北基桃的1200元聯合月票制度得到中央地方的支持，最有望實踐；準台北市長蔣萬安提出讓身障等組群，提前上網預約公車制，則遭到民眾與立委抨擊；另外，準基隆市長謝國樑送5萬台Gogoro恐將落空。

針對民進黨北北基桃候選人曾提出聯合1200元月票的制度，交通部長王國材承諾將此政策擴大辦理，明年就會規劃預算，供全台地方首長申請，按照補助機制來評估；另針對送就業青年5萬Gogoro的政見，謝國樑說，「請大家給我們一點時間」，承諾落實此政策，並會搭配已有汰舊換新與購買電動機車等補助計畫。而針對公車預約制度，蔣萬安辦公室則強調，預約公車制度能夠保障弱勢的交通權益。

1200票跨區域難整合

針對交通部承諾，將交通月票1200的政策擴大到全台，國民黨立委洪孟楷在立院質詢時質疑，交通部應該制定提案辦法，明確規範使用範圍、票價、標準等等，否則這樣跨區域型的政策，會變成各縣市政府之間的大撒幣政策。

台師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球受訪時則說，交通本來就應該以「生活圈」為考量，而非參考「行政區」，跨縣市立定交通月票制度，不僅可鼓勵大眾交通，還能降低民眾轉乘的成本，未來可考量減價等方式，再提升通勤的人數。

民進黨基隆市議員張顥瀚受訪時也表示，「交通月票制度是好事」，畢竟基隆市與台北通勤人口相當多，但整體有兩點需要仔細規劃，首先是「涵蓋範圍」，是否要包括台鐵、ubike等項目？第二、「地方政府負擔比例」，目前該政策的細節內容仍不明，盼未來能就財政平衡的角度、或考量基隆市公共運輸比例是全台第二等，給予較多的支持。

政策站不住腳

針對中央全力支持民進黨政策、打臉藍營政見的狀況，曾冠球說，中央補助補貼一定會有政黨考量，但廣送Gogoro的政見，還是要考量到有沒有符合大趨勢，如交通部一直鼓勵大眾運輸，這會與贈送私人載具的政見背道而馳，「很難說是因為政治考量來卡關」。

「一個政見是否能行，還是要看政見的立論是否經得起考驗，」曾冠球強調，贈送電動車，反而造成更多車輛行駛於路上，造成更多的交通負擔。他建議，提供燃油車「汰舊換新」的政策，或者贈送Gogoro到大眾交通難以觸及的偏鄉地區，才是比較合理的作法。

Gogoro預算不夠

張顥瀚指出，依照謝國樑所提的方案，市府每年需要5億左右預算，且連續編列4年。但現階段，基隆市政府每年交通預算僅10餘億元，用將近一半的錢用來買機車，排擠掉停車場改建、道路規劃等經費，怎麼都不是明智的做法。

他強調，基隆市腹地狹小，停車位更是供不應求，很難想像每年還要增加5萬台電動車，恐導致交通更加混亂；而且電動車放著不騎，也要花租費，可能造成年輕人的成本。張顥瀚建議，可以考慮增設「共享載具」的方案，不僅不用添購私人載具，也能降低民眾的交通預算，只要有足夠的停車空間，就能提供市民更多便利。

預約公車惹議

另外，國民黨台北市長當選人蔣萬安參考其他國家的作法，提出「預約公車制」的想法。蔣萬安辦公室也強調，該政策盼在能納入孕婦、長者、身障者觀點，因為博愛座在通勤尖峰時段未必有空位，盼藉由開放預約座位，讓博愛座使用量分流，確保有需求的人都被照顧。

但此案慘遭網友洗臉說，「不懂市民需求的奇怪政策」，預約制度適用於山區與鄉下等人口稀少的地區，但台北絕大部分都不適用，國外有這些做法也是針對鄉下地區。

民進黨立委林楚茵也曾於臉書指出，上班顛峰時間，急著上班上課的通勤族，才不會管預約位置的制度，結果只是造成資源浪費。







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