民眾黨高雄市黨部內鬥 主委被批要候選人詐領助理費

台灣民眾黨首度參戰高雄市議員全軍覆沒，選後三民區提名人李佳玲在12月初率先發難，要求黨部主委馮啟彥為慘敗辭職負責。李佳玲今再呼籲馮知所進退，更爆料選前被馮啟彥要求簽署切結書，要求選上議員需每月提撥0.5到1個助理的費用，支付市黨部助理薪水，等同詐領助理費。馮啟彥說，有請候選人簽署「同意書」，但僅希望候選人用部分選舉補助款捐給市黨部，也激勵黨部助選士氣。

李佳玲表示，今年4月黨部召開會議，因自己另有行程提早離開，當時在黨部門口被馮啟彥叫住，「馮啟彥拿了一張切結書要我簽名，我看了一下內容直接回絕他，這個我不會簽！」李佳玲說，切結書的內容包括，第一：順利選上議員後要捐款給高雄黨部10萬元以上。第二：選上議員後，自己的議會助理必須有一個名額留給高雄黨部幹部，等於議會助理要有一個是市黨部的人。

李佳玲說，當時馮啟彥還說，高雄市議員特支費較多，要求選上議員後每月要提撥出0.5至1個的助理費用，用來支付高雄市黨部的助理薪水。李佳玲認為，這等於要自己簽名同意，當選後會詐領助理費用來支付高雄市黨部的助理薪水？

馮啟彥回應，因助選團隊都是不支薪義務幫忙的，也因此在會議時才請候選人如當選主動提供獎金，後續經律師修正，調整為捐出部分選舉補助款。以黨部立場，希望議員可請一位過去在選舉有幫忙的志工當助理，這是為了留才。馮也說，民眾黨所有地方黨部主委都會在1月底後交接，自己的去留不重要，但現在民眾黨仍須有人協助，「希望佳玲不要那麼急著連番發文。」

李佳玲怒批，馮啟彥居然說苗栗候選人都這樣簽，高雄比照辦理，「幹這種違法又違背良心的事情，就是馮啟彥口中的對黨忠貞嗎？柯文哲同意嗎？」馮啟彥當苗栗主委搞到臭名遠播，現在也要把高雄搞臭嗎？

馮啟彥說，自己可以理解選舉後大家心情不太好，但與其黨內互打、攻擊黨內同志，不如展現監督國、民兩黨的力量，也團結民眾黨的士氣。

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