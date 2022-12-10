謝國樑團隊自行到市府了解業務？謝辦：由交接小組協助
基隆市長當選人謝國樑將在25日進行市長交接，市政府也已組成交接小組偕同相關局處與新任市長會面，進行相關業務報告。但昨天傳出謝團隊自行聯繫兩個單位主管率科長口頭簡介業務，挨批不尊重體制。謝辦澄清，經由交接小組協助雙方聯繫討論工作，非自行聯繫。
基隆市長林右昌在選後第一個上班日，在市務會議上宣布，指派參議楊桂杰為召集人組成交接小組，偕同相關局處與新任市長會面，進行相關業務報告。
但昨天卻有市府人員透露，謝國樑某團隊人員自行請單位主管率科長口頭簡介業務，雖不是正式簡報，但有不尊重體制之嫌。
謝辦發言人余治明今天澄清表示，市府指定參議楊桂杰做為窗口協助交接，由於各局處的主管及公務人員都希望盡早準備就緒，因此經由楊參議提供及協助雙方聯繫討論工作。
余治明說，他們一切都有按照交接窗口楊桂杰的安排，「並非我方單獨自行聯繫」，此事楊參議都可證實。選舉已經結束，希望大家能好好交接，盡快讓新的市府團隊無縫接軌，實為市民之福。
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