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兌現競選承諾 鍾東錦捐373萬餘元選舉補助款

中央社／ 苗栗縣8日電
鍾東錦兌現競選承諾，將獲得的選舉補助款全數捐作公益。圖為中選會委員王韻茹（左）7日到縣議會頒發當選證書給鍾東錦（右）。 中央社
鍾東錦兌現競選承諾，將獲得的選舉補助款全數捐作公益。圖為中選會委員王韻茹（左）7日到縣議會頒發當選證書給鍾東錦（右）。 中央社

苗栗縣長當選人鍾東錦兌現競選承諾，今天將獲得的選舉補助款新台幣373萬8090元全數捐作公益，苗栗縣內31個社福團體與機構受惠。

苗栗縣議長鍾東錦競選19屆苗栗縣長選舉，以12萬4603票勝選，他在選前承諾將每票30元的選舉補助款全數捐出，今天上午在苗栗縣議會舉辦捐贈儀式。

捐贈儀式上，鍾東錦偕同妻子陳美琦一起將373萬8090元支票捐予苗栗縣幼安教養院等社福機構代表，共有7個身心障礙教養機構、24個身心障礙福利團體，共計31家社福機構團體受惠。苗栗縣長徐耀昌、選舉期間擔任競選總部主委的徐耀昌妻子蔡麗卿、苗栗縣議會副議長李文斌、多名議員及苗栗市民代表會副主席王封台等人到場見證。

蔡麗卿表示，這是鍾東錦當選縣長後，第1項兌現的競選承諾，許多社福團體受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，勸募金額大減，多在咬牙苦撐，此次捐贈金額雖然不是十分龐大，但相信不無小補，希望達到雪中送炭，讓社會弱勢團體感受到這分愛心與關懷。

徐耀昌指出，鍾東錦擔任議長任內，每年捐出百萬薪資作為中港溪地區清寒學子獎助學金，擔任警義消總隊長也付出很多，相信有愛心、慈悲心的底蘊下，鍾東錦絕對會是個好縣長。

鍾東錦表示，今天捐出的選舉補助款，扣除自己投的那1票，每票30元是苗栗縣民大家共同集資，功勞不在自己1人身上，這個社會需要愛，貧富差距懸殊易造成社會分裂，需要政府幫忙改善、調整，如果有能力、有愛心，大家互相協助幫忙，取之社會用之社會是合情合理，也合乎人性。

鍾東錦說，歷經激烈選戰過後，他想告訴大家，「我絕對有一顆很善良的心」，希望未來能有更多善心人士、企業響應，讓愛擴大，曾經受助拿到獎學金的孩子，有朝一日出社會有能力，也能試著捐助社會，讓愛代代傳承。

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