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台中市府小內閣將改組 一局長說不強求也可告老還鄉
台中市長盧秀燕連任後，小內閣將在本月25日前總辭，局處首長是否有異動外界揣測多，一名局長也被傳將被調整職務，他有專業背景，資歷完整，他說如果被調整，也可告老還鄉，內心坦然；台中有一名區長最近和友人聊天說「我的位置聽說有人搶著要」，透露無奈，每次縣市長選舉完，都有這種人事傳聞困擾。
據了解，被傳出可能異動的中市府首長中，一名局長資歷完整，但已近屆齡可退休，他最近和朋友聊到職務問題，一貫幽默態度說，如果被換，自己告老還鄉也不錯。
另有一名區長也和朋友聊到職務問題，他說已有多人跟他提醒，有人想要他的區長位置，他自認工作盡心盡力，如果因政治派系介入，被換掉也無可奈何。
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