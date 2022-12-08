別再叫田議員！最胸準市議員發文澄清：我真的姓「顏」

33歲電競直播主「Molly翎熹」因為認同PTT知名鄉民GtoKevin小商人的理念，將名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」共16字，首度以無黨籍身分參選嘉義市東區議員並爆冷當選，至今仍是話題不斷。對於許多人稱呼自己是「田慎節」、「田議員」，她在臉書上出面澄清，「其實我真的姓顏」。

「Molly翎熹」昨（8）晚在臉書粉專貼出截圖，指出自己最近收到了不少合作來信，對方在稱呼她時頭銜都用「Molly（田議員）您好」、「田慎節團隊，您好」、「田議員你好」、「田聖潔您好」，只好再次PO文告訴大家，自己真的姓「顏」。

貼文曝光後，不少網友笑回「因為妳很甜，大家誤會了」、「顏議員好甜」、「好的，顏姓田議員」、「妳好顏色不分藍綠議員」，也有人表示「其實很少人知道南投草屯事件，所以都以為田慎節是妳本名」。

有網友理性分析「改名都還是在原姓氏之下改名，第一個字才是姓，大部分認真研究的，對於顏大美女市議員，不會誤解成『田』議員」、「姓：顏，名：色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、「名字怎麼kuso都沒關係，姓不能亂改，這個我完全同意妳。顏議員妳好」，也讓本人親自在留言區回應說「是的，改姓是很困難，我真的姓顏，請大家告訴大家」。

2022九合一大選嘉義市議員第一選區（東區）18人搶10席，33歲電競直播主「Molly翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，喊出設立性專區等政見，屢以吸睛性感的低胸服裝現身，加上有網紅「小商人」持續透過臉書拉抬聲量，最後以2813票、第9名的成績成功突圍當選。她也說，當選後要舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆名稱就叫「田盛節」。

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