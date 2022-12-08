快訊

下周兩段式降溫！ 專家指達「冷氣團等級」 全台都有感

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別再叫田議員！最胸準市議員發文澄清：我真的姓「顏」

聯合新聞網／ 綜合報導
33歲電競直播主「Molly翎熹」將名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」共16字，首度以無黨籍身分參選嘉義市東區議員並爆冷當選。 聯合報系資料照片／記者李宗祐攝影
33歲電競直播主「Molly翎熹」將名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」共16字，首度以無黨籍身分參選嘉義市東區議員並爆冷當選。 聯合報系資料照片／記者李宗祐攝影

33歲電競直播主「Molly翎熹」因為認同PTT知名鄉民GtoKevin小商人的理念，將名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」共16字，首度以無黨籍身分參選嘉義市東區議員並爆冷當選，至今仍是話題不斷。對於許多人稱呼自己是「田慎節」、「田議員」，她在臉書上出面澄清，「其實我真的姓顏」。

「Molly翎熹」昨（8）晚在臉書粉專貼出截圖，指出自己最近收到了不少合作來信，對方在稱呼她時頭銜都用「Molly（田議員）您好」、「田慎節團隊，您好」、「田議員你好」、「田聖潔您好」，只好再次PO文告訴大家，自己真的姓「顏」。

貼文曝光後，不少網友笑回「因為妳很甜，大家誤會了」、「顏議員好甜」、「好的，顏姓田議員」、「妳好顏色不分藍綠議員」，也有人表示「其實很少人知道南投草屯事件，所以都以為田慎節是妳本名」。

有網友理性分析「改名都還是在原姓氏之下改名，第一個字才是姓，大部分認真研究的，對於顏大美女市議員，不會誤解成『田』議員」、「姓：顏，名：色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、「名字怎麼kuso都沒關係，姓不能亂改，這個我完全同意妳。顏議員妳好」，也讓本人親自在留言區回應說「是的，改姓是很困難，我真的姓顏，請大家告訴大家」。

2022九合一大選嘉義市議員第一選區（東區）18人搶10席，33歲電競直播主「Molly翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，喊出設立性專區等政見，屢以吸睛性感的低胸服裝現身，加上有網紅「小商人」持續透過臉書拉抬聲量，最後以2813票、第9名的成績成功突圍當選。她也說，當選後要舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆名稱就叫「田盛節」。

2022大選 嘉義市選舉

延伸閱讀

郭正亮看北市立委補選民調 提「1現象」大膽預言：這人會贏

處在法律邊緣的情慾產業：酒店公關如何奮力求生？

整理包／12月上路新制一次看！戶外口罩解禁、北市禁塑膠杯 犯這交通規定最重罰2萬4千元

校園禁抖音恐釀反效果？他提「1妙招」眾人讚：臉書就是這樣涼去的

相關新聞

高虹安首波小內閣出爐！她「橫跨藍綠白」將任竹市府秘書長

民眾黨新竹市長當選人高虹安今晚正式發布首波小內閣人選，將延攬曾於藍綠白縣市首長任內擔任局長、現任台北市政府地政局長的張治...

賴清德確定參選民進黨主席 已向蔡英文報告

副總統賴清德稍早臉書表示，自己和大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢，並獲得支持後，上午...

別再叫田議員！最胸準市議員發文澄清：我真的姓「顏」

33歲電競直播主「Molly翎熹」因為認同PTT知名鄉民GtoKevin小商人的理念，將名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」共16字，首度以無黨籍身分參選嘉義市東區議員並爆冷當選，至今仍是話題不斷。對於許多人稱呼自己是「田慎節」、「田議員」，她在臉書上出面澄清，「其實我真的姓顏」。

花蓮議長之爭藍黨部審查資格 現任議長張峻遭「排黑」

花蓮縣議長之爭，在議會穩定過半的國民黨，今天完成資格審查作業，以「排黑條款」取消現任議長張峻資格；其餘勾選有意參選議長的...

消失的選票／辣台妹 不敵論文門「一屍五命」

今年九合一選舉被視為二○二四大選前哨戰，各政黨「母雞」全台賣力輔選，但選民冷感，許多縣市投票率都創新低。過去「小英旋風」...

高虹安「攔胡」 張治祥任竹市府秘書長

民眾黨新竹市長當選人高虹安昨天獲中選會頒發當選證書，並正式發布首波小內閣人選，延攬曾於藍綠白縣市首長任內擔任局長、現任台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。