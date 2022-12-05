澎湖縣政府小內閣將卸任 新團隊近日明朗
澎湖縣長賴峰偉25日將卸下縣長一職，今天致贈感謝狀給小內閣同進退的副縣長洪慶鷲等4人，表彰協助縣政工作，接任縣長的陳光復新人事案，可望在近日明朗化。
縣府表示，縣府小內閣中，包括洪慶鷲、澎湖農漁局長胡流宗、社會處長陳寶緞、行政處長陳其育，都是政務官，將在25日隨賴峰偉卸任，澎湖縣長賴峰偉今天頒贈感謝狀及書法賀牌。
賴峰偉表示，陳其育歷任行政處長、澎湖縣政府台北辦公室主任、澎湖縣政府發言人等職，待人處事恭謹謙和，洞察入微，論理清晰，用行舍藏，皆所安處。
至於洪慶鷲、胡流宗、陳寶緞3人，都是服務公務超過30年、事務官退休後再以政務官任命，工作閱歷豐富，處事嫻熟圓融，都將隨賴峰偉一併榮退。
將接掌縣政的陳光復，目前已指派縣府參議蔡淇賢與陳淑娟2人擔任縣府交接窗口，新內閣人事初步人選，傳副縣長由前副縣長林皆興回任，秘書長由蔡淇賢升任、衛生局長由陳淑娟接任，至於其他局長首長，本於用人唯才，適才適所，最快可望在近日內明朗。
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