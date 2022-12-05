快訊

南市警界人事地震！88槍槍擊案引議 學甲分局長遭拔官

傳賴清德表態參選民進黨主席 親賴立委曝他內心盤算

澎湖縣政府小內閣將卸任 新團隊近日明朗

中央社／ 澎湖縣5日電

澎湖縣長賴峰偉25日將卸下縣長一職，今天致贈感謝狀給小內閣同進退的副縣長洪慶鷲等4人，表彰協助縣政工作，接任縣長的陳光復新人事案，可望在近日明朗化。

縣府表示，縣府小內閣中，包括洪慶鷲、澎湖農漁局長胡流宗、社會處長陳寶緞、行政處長陳其育，都是政務官，將在25日隨賴峰偉卸任，澎湖縣長賴峰偉今天頒贈感謝狀及書法賀牌。

賴峰偉表示，陳其育歷任行政處長、澎湖縣政府台北辦公室主任、澎湖縣政府發言人等職，待人處事恭謹謙和，洞察入微，論理清晰，用行舍藏，皆所安處。

至於洪慶鷲、胡流宗、陳寶緞3人，都是服務公務超過30年、事務官退休後再以政務官任命，工作閱歷豐富，處事嫻熟圓融，都將隨賴峰偉一併榮退。

將接掌縣政的陳光復，目前已指派縣府參議蔡淇賢與陳淑娟2人擔任縣府交接窗口，新內閣人事初步人選，傳副縣長由前副縣長林皆興回任，秘書長由蔡淇賢升任、衛生局長由陳淑娟接任，至於其他局長首長，本於用人唯才，適才適所，最快可望在近日內明朗。

2022大選

延伸閱讀

澎縣4政務官同進退 賴峰偉今頒感謝狀

澎湖縣長開票結果／藍天再變綠地！賴峰偉形容「鷸蚌相爭漁翁得利」

澎湖縣長即時開票／選情緊繃！賴峰偉、陳光復、葉竹林「三方纏鬥」 票數差距小

影／澎湖選前之夜！賴峰偉率千人上街 葉竹林打親情牌

相關新聞

竹市府小內閣人事 高虹安：以新竹在地人才為主

新竹市長當選人高虹安今天被問及小內閣人事表示，徵詢對象如台北市長柯文哲帶領的北市府團隊中，優秀事務官等人才，但仍會以新竹...

「得票率高責任更重大」 饒慶鈴獲李進勇頒當選證書

中選會主委李進勇今天到台東，頒發縣長當選人饒慶鈴當選證書，感謝饒全力支持選務，饒慶鈴感謝選民託付，表示這次當選最欣慰的是...

蔣萬安喻小內閣如悶飯越香 柯文哲稱太好笑：會變稀飯

台北市長當選人蔣萬安今天上午10點帶著團隊與柯市府會商處理交接事宜，對於蔣萬安小內閣何時底定？蔣萬安再提「悶飯說」，表示...

繼高虹安後...民眾黨王孝裕想復職被拒 批資策會秋後算帳

繼新竹市長當選人高虹安之後，代表台灣民眾黨參選彰化縣議員落選的資策會前地方創生服務處中區中心主任王孝裕，在選後也質疑被資...

綠參選枋寮鄉長落敗到黨部抗議 黨部回要為成功找方法

九合一選舉落幕，民進黨大敗，屏東縣長也是慘勝，民進黨提名的枋寮鄉長候選人林文央參選落敗，今天上午到屏東縣黨部抗議，痛批選...

爛蛋留蔣萬安？黃珊珊：大巨蛋爛攤子 我們收完了

台北市長當選人蔣萬安即將上任，有媒體點出蔣萬安上任後的六大爛攤，北市前副市長黃珊珊今天在臉書表示，「大巨蛋的爛攤子，我們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。